Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merve Kavakçı'yı görevden aldı! Resmi Gazete'de yayınlandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Malezya Büyükelçisiyken 7 ay önce Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu üyeliğine atanan Merve Kavakçı'yı görevden aldı. Erdoğan imzalı karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama ve görevden alma kararlarına göre, Malezya Büyükelçisiyken 7 ay önce Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu üyeliğine atanan Merve Kavakçı görevden alındı.

Erdoğan imzalı kararla Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu üyesi Merve Kavakçı görevden alındı. Aynı kararla Süleyman Gökçe de, Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu'ndaki görevinden alındı.

Daha önce Malezya Büyükelçisi görevini yürüten ve 2 Haziran'da merkeze çekilen Merve Safa Kavakcı, 13 Ağustos 2022'de ise Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliği'ne getirilmişti.

Kavakçı'nın kızı Erdoğan'ın en kritik tercümanı

Merve Kavakçı'nın kızı Fatma Mariam Kavakçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurtdışı temaslarındaki en özel toplantılarında tercümanlığını yapıyor. Kavakçı, NATO Zirvesi'nde Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki ikili görüşmede de tercüman olarak hazır bulunmuştu.