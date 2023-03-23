BIST 5.001
DOLAR 19,04
EURO 20,81
ALTIN 1.212,23
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merve Kavakçı'yı görevden aldı! Resmi Gazete'de yayınlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merve Kavakçı'yı görevden aldı! Resmi Gazete'de yayınlandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Malezya Büyükelçisiyken 7 ay önce Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu üyeliğine atanan Merve Kavakçı'yı görevden aldı. Erdoğan imzalı karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama ve görevden alma kararlarına göre, Malezya Büyükelçisiyken 7 ay önce Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu üyeliğine atanan Merve Kavakçı görevden alındı.

Erdoğan imzalı kararla Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu üyesi Merve Kavakçı görevden alındı. Aynı kararla Süleyman Gökçe de, Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu'ndaki görevinden alındı.

Daha önce Malezya Büyükelçisi görevini yürüten ve 2 Haziran'da merkeze çekilen Merve Safa Kavakcı, 13 Ağustos 2022'de ise Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliği'ne getirilmişti.

Kavakçı'nın kızı Erdoğan'ın en kritik tercümanı

Merve Kavakçı'nın kızı Fatma Mariam Kavakçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurtdışı temaslarındaki en özel toplantılarında tercümanlığını yapıyor. Kavakçı, NATO Zirvesi'nde Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki ikili görüşmede de tercüman olarak hazır bulunmuştu. 

ÖNCEKİ HABERLER
Tartıştığı annesini boğazını keserek öldürdü! Cani evlat çatıdan atlayarak canına kıydı
Tartıştığı annesini boğazını keserek öldürdü! Cani evlat çatıdan atlayarak canına kıydı
 Diyarbakır’da sahur vakti silahlı saldırı! Aracının içinde kurşunlanarak öldürüldü
 Diyarbakır’da sahur vakti silahlı saldırı! Aracının içinde kurşunlanarak öldürüldü
Konya’da silahlı arazi kavgası katliama dönüştü! Ölü ve yaralılar var
Konya’da silahlı arazi kavgası katliama dönüştü! Ölü ve yaralılar var
Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira kavga mı etti?
Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira kavga mı etti?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fuat Oktay ve kabine üyelerinin tamamını aday yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fuat Oktay ve kabine üyelerinin tamamını aday yapacak
Korkmaz Karaca hakkındaki adaylık iddialarını yalanladı
Korkmaz Karaca hakkındaki adaylık iddialarını yalanladı
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem oldu
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem oldu
Fatih Erbakan'dan Cumhur İttifakı açıklaması: Olur derlerse tekrar görüşürüz
Fatih Erbakan'dan Cumhur İttifakı açıklaması: Olur derlerse tekrar görüşürüz
Deprem bölgesinde ilk teravih namazı çadırda kılındı
Deprem bölgesinde ilk teravih namazı çadırda kılındı
Erdoğan: HDP en başından beri yedinci ortaktı, masanın altından üstüne çıktı
Erdoğan: HDP en başından beri yedinci ortaktı, masanın altından üstüne çıktı
FED faiz kararını açıkladı: Son 16 yılın zirvesine çıktı
FED faiz kararını açıkladı: Son 16 yılın zirvesine çıktı
Twitter, okunmasın diye Yavuz Ağıralioğlu'nu gündemden çıkardı
Twitter, okunmasın diye Yavuz Ağıralioğlu'nu gündemden çıkardı