Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira kavga mı etti?

Galatasaray oyuncuları Sergio Oliveira ve Kerem Aktürkoğlu'nun sosyal medyadaki konuşması gündem oldu.

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Galatasaray'da milli takım kadrosunda yer alan Kerem Aktürkoğlu, kendi sosyal medya hesabından milli takım temalı paylaşım yaptı.

Bunun üzerine Kerem'in takım arkadaşı Serigo Oliveira'dan, "Kavga ettiğimizi söylüyorlar ama sen milli takımdasın. Çok akıllıklar her zamanki gibi. İyi şanslar kardeşim." yorumu geldi.

"Yalan haberlere karşı mücadele etmek zorundasın"

Kerem Aktürkoğlu ise takım arkadaşına verdiği cevapta, "Galatasaray'da oynuyorsan bu yalan haberlere karşı mücadele etmek zorundasın. Teşekkürler kardeşim." yazdı.