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Tartıştığı annesini boğazını keserek öldürdü! Cani evlat çatıdan atlayarak canına kıydı

Tartıştığı annesini boğazını keserek öldürdü! Cani evlat çatıdan atlayarak canına kıydı

MANİSA’da cani evlat, tartıştığı annesinin boğazını keserek öldürdü. Anne katili Emrah Karataş, cinayeti işledikten sonra evlerinin çatısından atlayarak intihar girişiminde bulundu. Kaldırıldığı hastanede öldü.

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Manisa’nın Yunusemre ilçesinde dün akşam saatlerinde cani evlat annesini katletti. Edinilen bilgiye göre, Emrah Karataş (29), henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Cemile Karataş (55) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emrah Karataş, yanında bulunan bıçakla annesini boğazından bıçakladı.

Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken, Emrah Karataş evlerinin bulunduğu 2 katlı binanın çatısına çıkarak kendini boşluğa bıraktı. Ağır yaralanan Karataş, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Çeşitli suçlardan kaydı bulunan Emrah Karataş’ın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

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