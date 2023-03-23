Konya’da silahlı arazi kavgası katliama dönüştü! Ölü ve yaralılar var

KONYA’nın Ereğli ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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Konya’nın Ereğli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay, Ereğli ilçesi Hortu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı kavgasında 3 kişi silahla yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri harekete geçti.

Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılırken, Ali D. ve Engin Y. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılardan durumu ağır olan Samet G. ise Konya’ya sevk edildi.

Yaralıların hastaneye getirilmesinin ardından çok sayıda yaralı yakını hastaneye akın etti. Polis ve jandarma ekipleri hastane çevresinde güvenlik tedbirlerini artırdı. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.