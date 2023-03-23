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Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti'den istifa edip BBP'ye Genel Başkan olmak istiyor

Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti'den istifa edip BBP'ye Genel Başkan olmak istiyor

İYİ Parti ile ipleri kopmak üzere olan Yavuz Ağıralioğlu'nun dünkü basın toplantısında Altılı Masa, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu ve üstü kapalı olarak İYİ Parti'ye yönelik ağır eleştirile sonrası ilginç haberler gelmeye başladı. Daha önce BBP'de genel başkanlık yarışına giren ancak büyük hezimet yaşayan Yavuz Ağıralioğlu'nun, İYİ Parti'den ayrılarak BBP'ye Genel Başkan olma planı yaptığı ortaya çıktı.

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Bir süredir istifa edeceği konuşulan İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu TBMM'de yaptığı basın açıklamasında "Devletin şerefli makamlarını bölücülerin pazarlığı haline getirdiler... Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız... Güçlendirilmiş Kemal Kılıçdaroğlu modeli memlekete umut olarak sunuldu. Adaylık sürecinin içerisinde cumhurbaşkanlığı makamının HDP gölgesinde kalmasını kabul etmiyorum" gibi ifadelerle gündeme selladı. 

Onun hayali BBP'ye genel başkan olmak

Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamaları gündem olurken, HaberTürk yazarı Yılman'dan bir iddia geldi. TV100 yayınında "Yavuz Ağıralioğlu’nun çevresinden duyduğum, BBP’ye Genel Başkan olma amacı var" iddiasında bulunan Yılman şunları söyledi:

Kendi kariyeri açısından önemli

- Aslında sürpriz bir açıklama değil, beklenen bir açıklamaydı ‘Vakti gelince konuşacağım’ diyordu. Yaptığı şey kendi siyasi kariyeri açısından olumlu, güzel bir ayak izi bıraktı. Partisinin bulunduğu ittifaka çok ağır ithamlar var.

'Ben buradayım merak etmeyin' dedi

- Yavuz Ağıralioğlu’nun hitap ettiği ülkücü, milliyetçi bir kitle var. Hitap ettiği kitleye ‘Ben buradayım merak etmeyin bu seçimden sonra bir şeyin başındayım’ diyor, Ağıralioğlu’nun çevresinden duyduğum, Büyük Birlik Partisi’ne Genel Başkan olma amacı var. Yani kendine yatırım yaptı."

Mustafa Destici'ye ağır yenilmişti!

Mülkiye mezunu Yavuz Ağıralioğlu 23 yaşında iken Nizam-ı Alem Ocakları Genel Başkanlığı da yapmıştı. Muhsin Yazıcıoğlu 2009 yılındaki o esrarengiz helikopter kazasında şehit olması sonrası BBP'de sulan hiç durulmadı. Önce Yaşar Topçu sonra da Mustafa Destici genel başkan oldu. Yavuz Ağıralioğlu, 2011 yılındaki BBP kongresinde Mustafa Destici’ye karşı genel başkanlığa aday oldu. Ancak Destici geçerli sayılan 639 oydan 628'ini alarak genel başkan seçildi. Sayın Ağıralioğlu ağır bir yenilgi alarak BBP'den kopmuştu.

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