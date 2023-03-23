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Ülkücü Başkan Sinan Ateş cinayetinde en kritik tutanak kayboldu!

Ülkücü Başkan Sinan Ateş cinayetinde en kritik tutanak kayboldu!

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin tutuklu sanığı Tolga Demirbaş’ı, MHP Milletvekili Olcay Kılavuz’un da bulunduğu evde gözaltına alan polislerin tuttuğu tutanak "kayboldu". Bu nedenle savcılar dosyaya MHP'li Olcay Kılavuz’u dahil edemedikleri iddia edildi.

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Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesinde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Cinayetle ilgili soruşturma MHP’li isimlere uzanmıştı.

Şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkarttığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş dahil 21 kişi tutuklanmıştı. Tetikçi Özyağcı cinayetten günler sonra yakalanıp tutuklanmıştı.

En kritik isim Kılavuz'un olduğu evde...

Cinayetin siyasi bağlantısına delili olarak gösterilen olaya ilişkin çarpıcı bir gelişme ortaya çıktı. Suikast öncesi konum bilgisi paylaşmak ve tetikçi Özyağcı’yı kaçırmakla suçlanan Demirbaş, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un da bulunduğu evde gözaltına alınmıştı.

Polislerin olay yeri tutanağı kayboldu

Demirbaş’ın o evde yakalanmasına ilişkin polislerin tuttuğu tutanak "kayboldu". Üç savcının yürüttüğü soruşturmada iddianame yazımı aşamasına önümüzdeki günlerde geçilmesi beklenirken, tutanak soruşturmada önemli deliler arasındaydı.

Savcılık, tutanak olmayınca işlem yapmadı

Savcılığın soruşturma dosyasına tutanak girmedi. Ve bu nedenle savcılık Kılavuz hakkında herhangi bir işlem yapamadı.

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