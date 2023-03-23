Türkiye deplasmanda Ermenistan'a konuk oluyor! Muhtemel 11'ler

Türkiye A Milli Futbol Takımı EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk mücadelesinde deplasmanda Ermenistan'a konuk oluyor. Gruplara iyi bir başlangıç yapmak isteyen ay-yıldızlılarda hedef mutlak galibiyet. Futbol severler ise maça günler kala iki takımın muhtemel 11'lerini ve maç hakkında bilgileri araştırmaya başladı. Peki Ermenistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Ermenistan Türkiye maçı canlı yayın bilgileri ve Ermenistan Türkiye maçı muhtemel 11'leri haberimizde...

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2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri’nde ilk maçına Ermenistan karşısına çıkmaya hazırlanan A Milli Futbol Takımı'mız zorlu deplasman öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Kritik mücadeleden 3 puan alarak gruplara iyi bir başlangıç yapmak Stefan Kuntz ve öğrencileri bugün saat 18.00'de yapacağı antrenmanla Ermenistan maçının hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayacak.

Türkiye'nin deplasmanda Ermenistan'a karşı vereceği mücadele öncesi futbol severler Ermenistan Türkiye maçının canlı yayınlanacağı kanal ve maç saatini merak edip araştırmalara başladı. Peki Ermenistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ermenistan Türkiye muhtemel 11'leri ve maç önü bilgileri son dakika gelişmeleri haberimizde...

A Milli Futbol Takımı, Ermenistan maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda oynayacağı Ermenistan maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Antrenman ısınma ile başladı. Daha sonra koşu ile devam eden antrenmanda pas ve top çalışması yapıldı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışıldı.

İdmana kısa bir süre geç kalan genç futbolcular Arda Güler ile İsmail Yüksek'i, futbolcular ve Stefan Kuntz alkışlarla karşıladı.

Dünkü antrenmanda sakatlanan Eren Elmalı, bugün gerçekleştirilen çalışmada yer aldı.

A Milli Futbol Takımı, bugün saat 18.00'de yapacağı antrenmanla Ermenistan maçının hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayacak.

Ermenistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ermenistan - Türkiye maçı 25 Mart Cumartesi günü saat 20:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak. UEFA'dan yapılan açıklamada mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Sanchez'in yöneteceği belirtildi. Sanchez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ve Inigo Prieto üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Mario Melero Lopez olacak.

Türkiye'nin Ermenistan maçı muhtemel 11'i

Türkiye: Uğurcan Çakar, Mehmet Zeki Çelik, Merih Demiral, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun

Milli takım aday kadrosunda kimler var?



KALECİLER: Altay Bayındır, Fehmi Mert Günok, Uğurcan Çakır

DEFANS: Mehmet Zeki Çelik, Onur Bulut, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Tayyip Talha Sanuç, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu

ORTA SAHA / FORVET: Abdülkadir Ömür, Barış Alper Yılmaz, Cengiz Ünder, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Mehmet Can Aydın, Orkun Kökçü, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Enes Ünal, Umut Nayir

Türkiye'nin EURO 2024 D Grubu'ndaki rakipleri

EURO 2024 Elemeleri kapsamında gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında Türkiye'nin D Grubu'ndaki rakipleri belli oldu.

D GRUBU:

Türkiye

Hırvatistan

Ermenistan

Galler

Letonya