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Kahramanmaraş ve Hatay'da deprem oldu! AFAD depremlerin şiddetini açıkladı

Kahramanmaraş ve Hatay'da deprem oldu! AFAD depremlerin şiddetini açıkladı

KAHRAMANMARAŞ ve Hatay'da deprem oldu. 7.7 ve 7.6'lık deprem felaketlerinin merkezi Kahramanmaraş'ta saat 8:45'te merkez üssü Onikişubat ilçesi olan deprem meydana geldi. AFAD, Kahramanmaraş'ta yaşanan son depremin şiddetini 4.3 olarak açıkladı. Bu depremden dakikalar sonra Hatay'da 3.9 şiddetinde ayrı bir deprem meydana geldi.

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Kahramanmaraş ve Hatay'da bu sabah deprem oldu. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 08:45'te gerçekleşen deprem 6.94 km derinlikte oldu. Sarsıntı çevre ilçe ve illerde de hissedildi. 

Şu ana kadar depreme ilişkin olumsuz bir ihbar alınmadığı bildirildi.

Bir deprem de Hatay'da oldu!

Öte yandan Hatay'ın Antakya ilçesinde de deprem meydana geldi. AFAD, saat 09.05 itibarıyla yaşanan depremin şiddetini 3.9 olarak açıkladı. 11 km derinlikte gerçekleşen deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

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