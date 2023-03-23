En düşük emekli maaşı 7 in 500 liraya çıktı! Diğer emekliler kaç lira maaş alacak? Bayram ikramiyesi 2 bin 200 TL oluyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli aylığının 7 bin 500 TL'ye çıkarıldığını açıkladı. 5.500, 6.500, 7.000, 7.500 TL maaş alan emekliler ne kadar maaş alacak? Emekliye bayram ikramiyesi için iki formül masada. Birinci formüle göre baram ikramiyesi 2 bin 200 TL'ye ikinci formüle göre ise bin 807 TL'ye yükselecek... İşte ayrıntılar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında en düşük emekli maaşının 2 bin TL artırılarak 5 bin 500 TL'den, 7 bin 500 TL'ye yükseltildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamayı yaptı: "Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlısı olsun" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL oldu2 açıklamasının ardından diğer emekli maaşlarının değişip değişmeyeceği merak ediliyor. Hal böyle olunca, "5.500, 6.500, 7.000, 7.500 TL maaş alanlar ne kadar maaş alacak?" sorusunun yanıtı sorgulanıyor. Peki emekli maaşlarına gelen zam emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerine de yansıyacak mı? İşte ayrıntılar...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in alternatifli çalışması sonrası emekliye zam düzenlemesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Bununla beraber Başkan Erdoğan kararını verdi. En düşük emekli aylığı yüzde 36'nın üzerinde artışla 7500 TL olacak. Böylece taban aylıkta kümülatif artış yüzde 114'ü geçti. En düşük emekli maaşı Ocak 2023 öncesi 3500 TL olarak uygulanıyordu.
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, emekliye ödenen bayram ikramiyesine de zam geleceğini duyurdu. Bakan Bilgin, "Emeklilerin aldığı bayram ikramiyesi var bütün bunları birlikte değerlendiren alternatif bir çalışmamız var. Bu çalışma EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacak. Emeklilere rahat nefes aldıracak, hiç olmazsa bu yıkıcı enflasyon şartlarını ortadan kaldıracak düzenlemeyi ayrıntılı şekilde zaten ben çalıştım" dedi.