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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Şimşek açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Şimşek açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir canlı yayında, Mehmet Şimşek ile yaptığı görüşmeyi “ekonomik gelişmeler konusunda fikir alışverişi” olarak tanımladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2009-2015 yılları arasında Maliye Bakanlığı görevini yürüten Mehmet Şimşek ile geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Şimşek, görüşmenin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aktif siyasete dönmeyi düşünmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV canlı yayınında Şimşek ile görüşmesine dair açıklamalarda bulundu.

"Kendisiyle bu görüşmeleri ilk defa yapmıyoruz"

Erdoğan "Mehmet Bey benim geçmişte bakanım olmuş, mesai arkadaşım olmuş, yol arkadaşım. Kendisiyle ilgili özellikle insanımızın refahı, huzuru noktasında bundan sonraki süreçte de nasıl bazı değerlendirmeleri yapabiliriz kendisiyle ekonomik gelişmeler konusunda fikir alışverişinde bulunalım istedim. Sağolsun yurt dışından dönüştü yanıma geldi. Kendisinin fikirlerine çok çok önem veririm. Kendisiyle bu görüşmeleri ilk defa yapmıyoruz. Hem benimle hem arkadaşlarımla bu zamana kadar hep istişare halindeyiz. Bize desteği hep devam etti, şu anda da devam ediyor." dedi.

"Mehmet Bey'in yurt dışında bozamayacağı taahhütleri, danışmanlıkları var"

Erdoğan sözlerinin devamında "6'lı Masa siyaseti kirlettiği için bu tür toplantılar farklı anlamlar oluyor. Bizi kendileriyle karıştırmasınlar. Mehmet Bey'in yurt dışında bozamayacağı taahhütleri, danışmanlıkları var. Kendisiyle bundan sonraki süreçte de olabilir. Mehmet Bey görevler düşerse seve seve üstüne düşeni yapacağını söyledi. Davetime icabeti konusunda kendisine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde Mehmet Şimşek, ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı olarak görev yapıyordu.

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