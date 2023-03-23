Asgari ücretli pusuya yattı bekliyor seçim öncesi maaşların 10.000 olacak söylentisi bile yetti

Büyük seçime günler kaldı vatandaş 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidecek. Seçime günler kala emekliyi mest edecek açıklama Erdoğan'dan geldi en düşük emekli maaşına ara yapıldı ve 7.500 oldu. Asgari ücretliler ise umutlandı. 8.500 lira olan asgari ücretin de seçim öncesi ara zamla 10.000 lira olacağı kulislerden sızan sıcak bir bildi.

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Emeklinin maaşını 2 bin liralık ara zam yapıldı ve böylece en düşük emekli maaşı 7.500 lira oldu. Maaşına seçim öncesi zam alan emekli rahat bir uyku çekerken asgari ücretliler ise pusuda bekliyor. Enflasyon rakamlarının beklenenin aksine yükselmesi, çarşı pazardaki fahiş fiyat artışları asgari ücretliyi de zam beklentisine soktu. Ocak ayında 8.500 lira olan asgari ücretin de 14 Mayıs öncesi yeni bir ara zamla 10.000 lira olması bekleniyor. Şu sıralar hararetli tartışmaların yaşandığı siyaset kulislerinden sızan sıcak bilgilere göre Erdoğan'ın böyle bir çalışma yaptığı ve Vedat Bilgin ile bu konu hakkında istişare ettiği gelen son iddialar. Eğer Erdoğan seçim öncesi işçinin gönlünü kazanmak için ara zam yaparsa asgari ücretin en az 10. 00 lira olacak.

Nefesini tutmuş, Türkiye adım adım seçime giderken cumhurbaşkanı adayları da bir bir vaadlerini ekranlardan açıklıyor. Dün akşam Erdoğan katıldığı bir programda en düşük emekli maaşını 2 bin lira arttırarak 7.500 lira olduğunu duyurdu. Bayram öncesi rahat bir nefes alan emekli şimdi de gözünü bayram ikramiyesi ne kadar olacak sorusunun yanıtına dikti. Masada emekliyi mutlu edecek formüller var.

Ramazan ayının gelmesi enflasyon rakamlarındaki artış ve hayat pahalılığı tüm vatandaşlar kadar emeklilerin de zaman zaman boynunu büküyor. Nisan ayı ile birlikte milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak. Çünkü nisan ayında emeklinin cebine 3 farklı maaş birden girecek. EYT ile emekli olan vatandaşlar da nisan ayındaki ödemelerden yararlanacak. Bayram dolayısıyla emekli maaşları erken ödenecek. Ayrıca EYT ile emekli olan vatandaşların banka ile anlaşması ile cebine en az 6000 liralık promosyon ödemesi girecek. Bayram ikramiyesi ise henüz net bir rakam yok fakat geçtiğimi yıl 1.100 lira olan bayram ikramiyesinin çok üstünde bir rakam olacağı kesin. Hatta masada netlik kazanan iki farklı formül var. Birinci formüle göre baram ikramiyesi 2 bin 200 TL'ye ikinci formüle göre ise bin 807 TL'ye yükselecek..

Vedat Bilgin'den emekli bayram ikramiyesi açıklaması

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, emekliye ödenen bayram ikramiyesine de zam geleceğini duyurdu. Bakan Bilgin, "Emeklilerin aldığı bayram ikramiyesi var bütün bunları birlikte değerlendiren alternatif bir çalışmamız var. Bu çalışma EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacak. Emeklilere rahat nefes aldıracak, hiç olmazsa bu yıkıcı enflasyon şartlarını ortadan kaldıracak düzenlemeyi ayrıntılı şekilde zaten ben çalıştım" dedi.

Bayram ikramiyesi için masada iki formül

İkramiyeye yeniden değerleme oranında artış da söz konusu olabilecek. Bu formül hayata geçirilirse, bu yıl yüzde 122.93 olan yeniden değerleme oranı bayram ikramiyesine yansıtılacak. Böylece ikramiye bin 100 liradan 2 bin 452 liraya yükselebilecek. Emekli bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 200 lira yerine 4 bin 904 lira alabilecek.

Bayram ikramiyesine enflasyon oranının yansıtılması da mümkün. Eğer 2022 yılı enflasyonu yansıtılırsa tutarda yüzde 64.27 artış sağlanacak. Bu durumda ikramiye bin 807 liraya yükselecek. 2 bayramda ödenecek tutar 3 bin 614 lirayı bulacak.

Dul ve yetim aylıklarına da zam

Bayram ikramiyesinden dul ve yetimler de ölüm aylıkları oranında yararlanıyor. Yapılacak artış onların ödemelerine de yansıyacak. Halen ölüm aylığı yüzde 75 olan 875, yüzde 50 olan 550, yüzde 25 olan 275 lira ikramiye alıyor.

Örneğin bayram ikramiyesi 2 bin 750 liraya yükselirse ise ölüm aylığı yüzde 75 olana 2 bin 62 lira 50 kuruş, yüzde 50 olana bin 375, yüzde 25 olana 687.5 lira ödenecek.



Bu yıl Ramazan Bayramı 21-23 Nisan tarihlerine denk geliyor. İkramiye büyük ihtimalle 17-20 Nisan tarihleri arasında ödenecek. Kurban Bayramı ise 28 Haziran-1 Temmuz tarihlerine denk geliyor. Bu tarihten önce de Kurban Bayramı ikramiyesi yatırılacak.