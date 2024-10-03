3 aylık enflasyona göre hesaplandı! İşte emeklinin cebindeki zam
Eylül ayında TÜFE yüzde 2,97 artarken, 2024'ün ikinci yarısına ait 3 aylık enflasyon da belli oldu. Buna göre SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin şimdiden garantilediği zam oranı ortaya çıktı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyon verisini açıkladı. Enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu. Böylece emeklilerin 3 aylık enflasyona göre alacağı zam oranı da netleşti.
Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranı, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının toplamı olacak.
SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 2024'ün temmuz-aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyona göre zam yapılacak. Bu orana refah payı eklenip eklenmeyeceği henüz belli değil.
Türkiye gazetesine göre aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için de 2,47 ve eylül ayı için 2,97 olarak açıklandı. SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 8,92'lik zam farkını elde etmiş oldu.