3 aylık enflasyona göre hesaplandı! İşte emeklinin cebindeki zam

Türkiye gazetesine göre aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için de 2,47 ve eylül ayı için 2,97 olarak açıklandı. SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 8,92'lik zam farkını elde etmiş oldu.