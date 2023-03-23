FED faiz kararını açıkladı altın hareketlendi! gözler Merkez Bankası faiz kararında 23 Mart altın fiyatları yükselişte

Haftaya rekorla başlayan ve düşüşe geçen altın fiyatları FED kararı sonrası merakla takip ediliyor. 23 Mart altın ne kadar oldu, altın fiyatları düştü mü, çeyrek altın kaç TL diye araştırıyor. Altında yükseliş başladı ama uzmanlara göre asıl yükseliş ilerleyen aylarda... İşte piyasalarda son durum 23 Mart çeyrek altın, gram altın, yarım altın fiyatı...

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Gram altın ve ons altın fiyatları haftaya rekorla başlamasının ardından düşüşe geçmişti. Piyasaların merakla Mart ayı Fed faiz kararı belli oldu. Altın fiyatları ne kadar, kaç TL?, Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? merak edilirken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten flaş altın açıklamaları geldi.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararının ardından altın, dolar, Euro, Bitcoin ne oldu, kaç TL oldu araştırılıyor. Altın, Dolar, Bitcoin'de geçtiğimiz günlerde rekor rakamlar görüldü. Yatırımcı ise FED faiz kararı sonrası fiyatları araştırıyor.

23 Mart 2023 altın fiyatları ne kadar oldu?

23 Mart 2023 Gram Altın fiyatı/ Alış: 1.211,22, Satış: 1.211,43

23 Mart 2023 Çeyrek Altın fiyatı/ Alış: 2.006,00, Satış: 2.028,00

23 Mart 2023 Yarım Altın fiyatı/ Alış:4.011,00, Satış: 4.057,00

23 Mart 2023 Cumhuriyet Altını fiyatı/ Alış: 7.998,00, Satış: 8.082,00

Dolar, Euro, Bitcoin FED'in faiz kararı sonrası ne kadar oldu?

23 Mart 2023 dolar 19,05, Euro 20.27 liradan işlem görüyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararının ardından Bitcoin’de sert şekilde değer kaybı yaşandı. Faiz kararından önce 28 bin 500 dolar seviyesinde olan Bitcoin'in kararın açıklanmasının ardından 26 bin 700 dolar seviyelerine kadar düştü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrası altın fiyatları ne olacak? Yatırımcıların takibi sürüyor.



İslam Memiş'ten gram altın fiyatları için yükseliş açıklaması

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş,Mynet'e altın fiyatlarına ilişkin bomba değerlendirmelerde bulundu.

“Teknik olarak 1.917-1.990 aralığını takip edeceğim. Bu bant aralıkları düşüş veya yükselişin devamı için önemli” diyen uzman isim, “Gram altının serbest piyasalarda 1.236 liraya yükseldiğini gördük. Ons altında yaşanan gerileme gram altında da gerilemeye neden oldu. Gram altın da 1.180-1.280 lira aralığını takip edeceğim. Düşüşler alım fırsatı, çünkü kalıcı olmaz. Bu yıl için 1.450-1.550 lira öngörüm devam ediyor” ifadelerini kullandı.