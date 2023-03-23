BIST 5.001
DOLAR 19,04
EURO 20,81
ALTIN 1.212,23
HABER /  EKONOMİ

FED faiz kararını açıkladı altın hareketlendi! gözler Merkez Bankası faiz kararında 23 Mart altın fiyatları yükselişte

FED faiz kararını açıkladı altın hareketlendi! gözler Merkez Bankası faiz kararında 23 Mart altın fiyatları yükselişte

Haftaya rekorla başlayan ve düşüşe geçen altın fiyatları FED kararı sonrası merakla takip ediliyor. 23 Mart altın ne kadar oldu, altın fiyatları düştü mü, çeyrek altın kaç TL diye araştırıyor. Altında yükseliş başladı ama uzmanlara göre asıl yükseliş ilerleyen aylarda... İşte piyasalarda son durum 23 Mart çeyrek altın, gram altın, yarım altın fiyatı...

Abone ol

Gram altın ve ons altın fiyatları haftaya rekorla başlamasının ardından düşüşe geçmişti. Piyasaların merakla Mart ayı Fed faiz kararı belli oldu. Altın fiyatları ne kadar, kaç TL?, Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? merak edilirken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten flaş altın açıklamaları geldi.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararının ardından altın, dolar, Euro, Bitcoin ne oldu, kaç TL oldu araştırılıyor. Altın, Dolar, Bitcoin'de geçtiğimiz günlerde rekor rakamlar görüldü. Yatırımcı ise FED faiz kararı sonrası fiyatları araştırıyor.

23 Mart 2023 altın fiyatları ne kadar oldu?

23 Mart 2023 Gram Altın fiyatı/ Alış: 1.211,22, Satış: 1.211,43

23 Mart 2023 Çeyrek Altın fiyatı/ Alış: 2.006,00, Satış: 2.028,00

23 Mart 2023 Yarım Altın fiyatı/ Alış:4.011,00, Satış: 4.057,00

23 Mart 2023 Cumhuriyet Altını fiyatı/ Alış: 7.998,00, Satış: 8.082,00

Dolar, Euro, Bitcoin FED'in faiz kararı sonrası ne kadar oldu?

23 Mart 2023 dolar 19,05, Euro 20.27 liradan işlem görüyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararının ardından Bitcoin’de sert şekilde değer kaybı yaşandı. Faiz kararından önce 28 bin 500 dolar seviyesinde olan Bitcoin'in kararın açıklanmasının ardından 26 bin 700 dolar seviyelerine kadar düştü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrası altın fiyatları ne olacak? Yatırımcıların takibi sürüyor.

İslam Memiş'ten gram altın fiyatları için yükseliş açıklaması

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş,Mynet'e altın fiyatlarına ilişkin bomba değerlendirmelerde bulundu. 

“Teknik olarak 1.917-1.990 aralığını takip edeceğim. Bu bant aralıkları düşüş veya yükselişin devamı için önemli” diyen uzman isim, “Gram altının serbest piyasalarda 1.236 liraya yükseldiğini gördük. Ons altında yaşanan gerileme gram altında da gerilemeye neden oldu. Gram altın da 1.180-1.280 lira aralığını takip edeceğim. Düşüşler alım fırsatı, çünkü kalıcı olmaz. Bu yıl için 1.450-1.550 lira öngörüm devam ediyor” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kahramanmaraş ve Hatay'da deprem oldu! AFAD depremlerin şiddetini açıkladı
Kahramanmaraş ve Hatay'da deprem oldu! AFAD depremlerin şiddetini açıkladı
Temel Karamollaoğlu'ndan Ayasofya önerisi: Bir kısmı turistlere açılabilir
Temel Karamollaoğlu'ndan Ayasofya önerisi: Bir kısmı turistlere açılabilir
Maaşı 7.500 olan emekli mışıl mışıl bir uyku çekti şimdi sırada 2 bin 200 liralık bayram ikramiyesi var
Maaşı 7.500 olan emekli mışıl mışıl bir uyku çekti şimdi sırada 2 bin 200 liralık bayram ikramiyesi var
Türkiye deplasmanda Ermenistan'a konuk oluyor! Muhtemel 11'ler
Türkiye deplasmanda Ermenistan'a konuk oluyor! Muhtemel 11'ler
Pusuya düşürülen tesisatçının ölümünden 2 yıl sonra yakalandılar
Pusuya düşürülen tesisatçının ölümünden 2 yıl sonra yakalandılar
Genç kız polislerden tabancalarını ve kelepçelerini istedi: Ben Mesut komiserimi istiyorum
Genç kız polislerden tabancalarını ve kelepçelerini istedi: Ben Mesut komiserimi istiyorum
Ülkücü Başkan Sinan Ateş cinayetinde en kritik tutanak kayboldu!
Ülkücü Başkan Sinan Ateş cinayetinde en kritik tutanak kayboldu!
ESK'dan indirimli kıyma ve kuşbaşı! 1'er adet veriliyor Tarım Kredi Marketleri'nde bakın ne kadar?
ESK'dan indirimli kıyma ve kuşbaşı! 1'er adet veriliyor Tarım Kredi Marketleri'nde bakın ne kadar?
Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti'den istifa edip BBP'ye Genel Başkan olmak istiyor
Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti'den istifa edip BBP'ye Genel Başkan olmak istiyor
Ahmet Hakan, AK Parti için 'çok fena' dedi! AK Parti seçime giderken neden sessiz!
Ahmet Hakan, AK Parti için 'çok fena' dedi! AK Parti seçime giderken neden sessiz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merve Kavakçı'yı görevden aldı! Resmi Gazete'de yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merve Kavakçı'yı görevden aldı! Resmi Gazete'de yayınlandı
Tartıştığı annesini boğazını keserek öldürdü! Cani evlat çatıdan atlayarak canına kıydı
Tartıştığı annesini boğazını keserek öldürdü! Cani evlat çatıdan atlayarak canına kıydı