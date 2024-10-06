Milyonlarca kişi heyecanla bekliyor! En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?

Sözcü'de yer alan habere göre SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için zam oranlarının iyileştirilmesi gündeme gelebilir. Bu durumda, zam oranlarının yüzde 20’nin üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor. En düşük emekli aylığının ne kadar olacağı ise enflasyon rakamlarıyla birlikte merakla bekleniyor.