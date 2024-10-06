Milyonlarca kişi heyecanla bekliyor! En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
Milyonlarca emekli yeni maaşların ne kadar olacağını merak ederken, çeşitli rakamlar konuşulmaya devam ediyor.2024 yılı sonunda enflasyon oranının yüzde 41,5 olacağı belirtiliyor. Bu oran, emeklilere yapılacak zammı etkileyen önemli bir faktör...
Temmuz, ağustos ve eylül ayları için toplam enflasyon oranı yüzde 8,92 olarak açıklandı. Ekim, kasım ve aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, emeklilere yapılacak zam oranı netleşecek.
Refah payı verilecek mi?
Son 6 aylık enflasyon oranının yüzde 13,44 olması durumunda, emeklilere refah payı verilip verilmeyeceği gündeme gelecek. Eğer refah payı verilirse, bu ödemenin 2024 Aralık veya 2025 Ocak'ta maaşlara yansıtılması bekleniyor.
Sözcü'de yer alan habere göre SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için zam oranlarının iyileştirilmesi gündeme gelebilir. Bu durumda, zam oranlarının yüzde 20’nin üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor. En düşük emekli aylığının ne kadar olacağı ise enflasyon rakamlarıyla birlikte merakla bekleniyor.
En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
2025 Ocak ayında kesinleşecek enflasyon verileri sonrası, en düşük emekli aylığının 10 bin TL'den 12.500 TL'ye çıkarılması planlanıyor. 11 bin TL ve altındaki aylıklara sahip olanların sıfır zam riski taşımaması için taban maaşların da artırılacağı düşünülüyor.