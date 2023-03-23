Deprem bölgesindeki illerde ilk sahur yapıldı

Deprem bölgesindeki Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te ilk sahur yapıldı.

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"Asrın felaketi" olarak nitelenen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta depremzedeler ramazan ayının ilk sahurunu çadırlarda ve konteyner kentlerde yaptı.

Kahramanmaraş Atatürk Parkı'nda kurulan 804 çadırda kalan depremzedelere sahurluk ve çorba ikram edildi.

AA ekibi, 33 yaşındaki Kemal Çalı'nın eşi ve 3 çocuğuyla birlikte kaldığı 109 numaralı çadırdaki sahur sofrasına misafir oldu.

Hazırladıkları sahurlukları çocuklarıyla yaptıkları duaların ardından yiyen Çalı ailesi, ramazan ayının ilk orucuna niyetlendi.

Kemal Çalı, AA muhabirine, deprem anını hala unutamadığını, o anlarda evlerinden kendilerini dışarıya zor attıklarını söyledi.

Depremde evlerinin zarar gördüğünü anlatan Çalı, "Evimizin içinden dışarılar gözüküyor. Apartmanımızın iç merdiveni zarar gördüğü için daireye giremiyoruz. Girsek de zaten mahallede hiç kimse yok. Mecburiyetten çadırda yaşıyoruz. Elhamdülillah bugün Ramazanın ilk sahuru. Buna da şükür, canımız sağ diye rabbime şükrediyoruz. Çocuklarımızla ve eşimle beraberiz. Bunun verdiği sevinç zaten yeter elhamdülillah." dedi.

Müberra Çalı da büyük bir heyecanla sahur masasını hazırladığını, ailecek ramazan ayının ilk sahurunu yapmanın mutluluğunu yaşadığını aktardı.

Her şeye rağmen birlikte olmanın çok güzel olduğunu anlatan Çalı, "Çok şükür sağlıklı bir şekilde çocuklarımızla bir aradayız. Buna daha fazla şükretmek istiyoruz. Çocuklarımıza daha fazla sarılmak istiyoruz." diye konuştu.

Ali Tarakçı ve ailesinin yaşadığı 112 numaralı çadırda da sahur heyecanı yaşandı.

Depremde yakınları kaybettiğini anlatan 2 çocuk babası Tarakçı, "Bir ramazan ayına daha ulaşmanın sevinci ve heyecanını yaşıyoruz. Mutluyuz, bugünleri de gördük. Şu an çadırdayız. Bugünümüze de şükür. Bir eksiğimiz yok Allah'a şükür." dedi.

Adıyaman

Adıyaman'da, Sincan Belediyesi Adıyaman Aşevi'ne gelen depremzede vatandaşlar ilk sahurunu yaptı.

Vatandaşlardan Recep Delice, depremin şokunu halen atlatamadıklarını belirterek bu tür acıları bir daha yaşamamayı temenni etti.

Ramazan'ın rahmet ve bereket ayı olduğunu ifade eden Delice, "Allah'a çok şükür Sincan Belediyesi tüm imkanlarımızı karşılıyor. Birlik, beraberlik ve kardeşlik günü bugündür. Milletimize ramazan ayının hayırlar getirmesini diliyorum." dedi.

Hacel Delice ise hüzünlü bir sahur yaptıklarını dile getirerek, "Herkesin acıları var ama yine de bu acılara derman oluyorlar. Allah devletimize zeval vermesin, çok şükür yanımızdalar. Ramazan bereket ayı. Çok şükür bize mescit de yaptılar teravihleri kılıyoruz, bize sahur da hazırlamışlar ne kadar güzel, mutluyuz, bazı acıları unutuyoruz." diye konuştu.

Depremzede çocuklardan Zeynep Tuana Doğaner de geçen Ramazan ayına göre daha değişik sahur yaptığını kaydederek, "Daha farklı ama herkes burada, dayılarım, kuzenlerim, teyzelerim. Geçen sene evdeydik ama bu sene burada çadırın altındayız. İlk sahurum, güzel geçti inşallah diğerleri de daha güzel ve daha kolay geçer." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden ve geçen hafta yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlar ilk sahurunu yaptı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentteki 14 mahallede vatandaşlar için sahur kumanyası dağıttı.

Şanlıurfa Valiliği tarafından da deprem nedeniyle evlerine giremedikleri için farklı mekanlarda sahur yapan vatandaşlara gıda desteği yapıldı.

Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te de vatandaşlar çadır ve konteyner kentlerde ramazan ayının ilk sahurunu yaptı.

Hatay'daki gemi, çadır ve konteyner kentlerde ilk sahur

Antakya ilçesinde yaklaşık 1500 kişinin barındığı Katar Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti'nde sahura kalkan vatandaşlar, ramazana ulaşmanın mutluluğu ile evlerini ve yakınlarını kaybetmenin hüznünü birlikte yaşadı.

Aşevinde dağıtılan çorba, peynir, zeytin ve balı yiyen depremzedeler, ezan vaktinin gelmesiyle oruca niyetlenerek dua etti.

Depremzede Fatma Abbasoğulları (66), AA muhabirine, depremden kurtulup buraya geldiklerini, kaldıkları yerin güzel olduğunu söyledi.

Devletin kendilerine sahip çıktığını dile getiren Abbasoğulları, "Çok şükür sahur da veriyorlar bize. Bayram da inşallah hayırlısıyla gelir. Allah bir daha yaşatmasın." diye konuştu.

Ahmet Furkan Güçlü (22), ailesinin şehir dışında olduğunu, kendisinin Antakya'daki konteyner kentte akrabalarıyla kaldığını kaydetti.

Herkesin kendilerine yardımcı olduğunu, bunun bir nebze de olsa acılarını hafiflettiğini ifade eden Güçlü, "Allah herkesin yardımcısı olsun. Evimiz ağır hasarlı. Allah kimseye yaşatmasın. Çocukluğumun geçtiği, büyüdüğüm yer. Her yerde farklı bir anısı var. İnsanın zoruna gidiyor. Belki bir daha eskisi gibi olmayacak, belki daha güzeli olacak ama insanların içinde hep bir burukluk olacak." ifadelerini kullandı.

Hatay Stadyumu çevresinde oluşturulan çadır kentteki vatandaşlar ilk sahurunu çadırda yaptı.

Depremzede Mehmet Sarp, AA muhabirine, sahurun manevi duygusunu çadırda da hissettiklerini söyledi.

Allah'tan gelen her şeye razı olduklarını belirten Sarp, "Bu yıl ramazan ayı buruk geçiyor. Neticede büyük bir olay var ortada." dedi.

İskenderun Limanı'nda demirli bulunan MSC AURELIA gemisinde ağırlanan depremzedeler de ilk sahuru bu gemide yaptı.

Kızılay tarafından dağıtılan yiyeceklerle sahurlarını yapan vatandaşlar dua ederek oruca niyetlendi.

Gemide kalan depremzedelerden Nezahat Koyuncu, gemide kendilerine yer buldukları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Her ihtiyaçlarının karşılandığını anlatan Koyuncu, "Allah herkesten razı olsun. Buruk ama mutluyuz." dedi.

Koordinatör vali olarak görevlendirilen Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara da Yunus Emre Mahallesi'nde kurulan konteyner kentin yemekhanesinde depremzedelerle sahurunu yaptı.

Depremden etkilenen Osmaniye'de vatandaşlar ilk sahuru yaptı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de, çadır kentte kalan bazı vatandaşlar ramazan ayının ilk sahuru yaptı.

Adnan Menderes Mahallesi'ndeki çadır kentte kalan Arslan ailesi, çadırlarında ramazan ayının ilk sahurunu gerçekleştirdi.

Mehmet Arslan, AA muhabirine, yaşanan depremde evlerinin ağır hasar aldığını söyledi.

Huzurlu bir ramazan ayı geçirme temennisinde bulunan Arslan, "Bu sene biraz üzgün oldu ama inşallah bir daha olmaz. Kendi evimizde huzurlu şekilde sahuru geçiririz. Burada sıkıntımız yok. Ekipler, sürekli bizle ilgileniyor." dedi.

Hanım Arslan da bu süreçte kendilerine yardım eden yetkililere teşekkür ederek, "Buna da şükür. Deprem anında baya korku yaşadık. Umarım bir daha yaşanmaz. Rabbim inşallah bir daha yaşatmaz. Rabbim herkesten razı olsun burada sıkıntıya konulmadık." diye konuştu.