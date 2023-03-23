Emeklinin ayağı yerden kesildi uçuyor 7.500 lirayı cebe attı! Bayram gelmeden 8 bin lira daha cepte

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile en düşük emekli aylığı 7.500 lira oldu. Ara zamla Oh be diyen emeklinin beklediği haberler daha bitmedi. Nisan ayında en düşüğü 6 bin olan banka promosyonu ve 2.500 lira olması beklenen bayram ikramiyesi de cebe girince emekli bayram havasına önceden girecek.

Abone ol

Türkiye 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru giderken Erdoğan'dan emeklilere nefes aldıracak bir müjde geldi. Katıldığı canlı yayında en düşük emekli maaşı 5.500 liraya 2 lira zam zam yapıldığını böylece en düşük emekli maaşının 7.500 lira olduğunu duyurdu. Milyonlarca emekliyi mutlu eden Erdoğan'ın seçim öncesi bombaları bununla bitmiyor. Sırada bayram ikramiyesi bombası var. Dini bayramlar öncesinde emekliye ödenen 1.100 liralık bayram ikramiyesi ile ilgili olarak masada 3 farklı formül var. Emekliler her ne kadar bir kereye mahsus bayram ikramiyesinin asgari ücrete sabitlenmesini 8.500 lira olmasını istese de bu şimdilik uzak bir ihtimal. Birinci formüle göre baram ikramiyesi 2 bin 200 TL'ye ikinci formüle göre ise bin 807 TL'ye yükselecek..

Simdi sırada bayram ikramiyesi var

Ramazan ayının gelmesi enflasyon rakamlarındaki artış ve hayat pahalılığı tüm vatandaşlar kadar emeklilerin de zaman zaman boynunu büküyor. Nisan ayı ile birlikte milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak. Çünkü nisan ayında emeklinin cebine 3 farklı maaş birden girecek. EYT ile emekli olan vatandaşlar da nisan ayındaki ödemelerden yararlanacak. Bayram dolayısıyla emekli maaşları erken ödenecek. Ayrıca EYT ile emekli olan vatandaşların banka ile anlaşması ile cebine en az 6000 liralık promosyon ödemesi girecek. Bayram ikramiyesi ise henüz net bir rakam yok fakat geçtiğimi yıl 1.100 lira olan bayram ikramiyesinin çok üstünde bir rakam olacağı kesin. Hatta masada netlik kazanan iki farklı formül var. Birinci formüle göre baram ikramiyesi 2 bin 200 TL'ye ikinci formüle göre ise bin 807 TL'ye yükselecek..

Vedat Bilgin'den emekli bayram ikramiyesi açıklaması

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, emekliye ödenen bayram ikramiyesine de zam geleceğini duyurdu. Bakan Bilgin, "Emeklilerin aldığı bayram ikramiyesi var bütün bunları birlikte değerlendiren alternatif bir çalışmamız var. Bu çalışma EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacak. Emeklilere rahat nefes aldıracak, hiç olmazsa bu yıkıcı enflasyon şartlarını ortadan kaldıracak düzenlemeyi ayrıntılı şekilde zaten ben çalıştım" dedi.

Bayram ikramiyesi için masada iki formül

İkramiyeye yeniden değerleme oranında artış da söz konusu olabilecek. Bu formül hayata geçirilirse, bu yıl yüzde 122.93 olan yeniden değerleme oranı bayram ikramiyesine yansıtılacak. Böylece ikramiye bin 100 liradan 2 bin 452 liraya yükselebilecek. Emekli bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 200 lira yerine 4 bin 904 lira alabilecek.

Bayram ikramiyesine enflasyon oranının yansıtılması da mümkün. Eğer 2022 yılı enflasyonu yansıtılırsa tutarda yüzde 64.27 artış sağlanacak. Bu durumda ikramiye bin 807 liraya yükselecek. 2 bayramda ödenecek tutar 3 bin 614 lirayı bulacak.

Dul ve yetim aylıklarına da zam

Bayram ikramiyesinden dul ve yetimler de ölüm aylıkları oranında yararlanıyor. Yapılacak artış onların ödemelerine de yansıyacak. Halen ölüm aylığı yüzde 75 olan 875, yüzde 50 olan 550, yüzde 25 olan 275 lira ikramiye alıyor.

Örneğin bayram ikramiyesi 2 bin 750 liraya yükselirse ise ölüm aylığı yüzde 75 olana 2 bin 62 lira 50 kuruş, yüzde 50 olana bin 375, yüzde 25 olana 687.5 lira ödenecek.



Bu yıl Ramazan Bayramı 21-23 Nisan tarihlerine denk geliyor. İkramiye büyük ihtimalle 17-20 Nisan tarihleri arasında ödenecek. Kurban Bayramı ise 28 Haziran-1 Temmuz tarihlerine denk geliyor. Bu tarihten önce de Kurban Bayramı ikramiyesi yatırılacak.