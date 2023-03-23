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Cristiano Ronaldo'dan Ramazan paylaşımı

Cristiano Ronaldo'dan Ramazan paylaşımı

Sosyal medya hesabından Ramazan ayıyla ilgili paylaşımda bulunan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, "Tüm Müslümanların Ramazan ayı mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

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Kariyerine Al Nassr'da devam eden Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Ramazan ayı ile ilgili bir paylaşımda bulunan Ronaldo, "Tüm Müslümanların Ramazan ayı mübarek olsun" dedi. Portekizli futbolcunun bu paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

Bu sezon Al Nassr kariyeri

Cristiano Ronaldo bu sezon Al Nassr'da 26 resmi maça çıktı. 38 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 12 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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