EYT'liye rekor promosyon! DenizBank kesenin ağzını açtı: Tek seferde 10 bin TL nakit ödeme!

Emekli olmanın hayali ile yanıp tutuşan milyonlarca EYT'li yasanın yürürlüğe girmesinin ardından muradına erdi. Mart ayında başvuru yapan EYT'li ilk maaşını almak için gün sayarken bankaların emekli promosyon yarışı hız kazandı. Emekli promosyonunda bahsi geçen tutarlar gün geçtikçe artmaya devam ederken DenizBank EYT'li için düzenlediği yeni kampanyasında kesenin ağzını açtı ve rekor bir ödemeye imza atmaya hazırlanıyor. İşte DenizBank'ın EYT'li için düzenlediği özel promosyon teklifi...

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Çiceği burnunda yeni emekli EYT'li ilk maaşını almak için geri sayıma başlarken bankaların emekli promosyonu yarışı hız kazanmış durumda. Maaşını 3 yıl aynı bankadan alma sözüne karşılık ödenen promosyon tutarı gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

Bünyesine yeni müşteriler katabilmek için birbirinden cazip teklifleri EYT'liye sunan bankalar 'promosyon' kampyanlarını peş peşe açıklamaya başladı. Son olarak DenizBank yeni düzenlediği promosyon kampanyası kapsamında adete kesenin ağzını açtı ve 10 BİN TL ödeme yapacak olması EYT'liyi heyecanlandırmayı başardı. İşte DenizBank'ın EYT'liler için düzenlediği o rekor emekli promosyon kampayasının detayları...

Denizbank emekli promosyon ödemesi 2023

EYT'li olarak ilk defa DenizBank'tan maaş alacaklar 3 yıl maaş alma sözüne istinaden mobildeniz uygulaması indirerek 10.000 TL'ye varan promosyon fırsatından faydalanabilirsiniz. Kampanya 30.04.2023 tarihine kadar geçerlidir.

3.500 TL altı maaş alanlar 6.000 TL,

3.500 TL - 7.500 TL arası maaş alanlar 7000 TL,

7.500 TL - 10.000 TL arası maaş alanlar 9.000 TL,

10.000 TL ve üzeri maaş alanlar 10.000 TL emekli promosyon kampanyasından yararlanabilecekler.

Bu tutarlardan yararlanmak için MobilDeniz uygulamasını kullanıyor olmak gerekiyor.

2023 Denizbank emekli promosyon ödemesi kampanyası

*SGK emekli maaşını ilk defa DenizBank'a aktarmayı taahhüt eden ve 3 yıl süre ile maaşını alma sözü veren EYT'lilere, 10.000 TL'ye varan nakit promosyon sunulacaktır.

*3 yıldan önce kampanyadan çıkanlardan kıstelyevm usulü geri alım yapılacaktır.

*Emekli maaşınızı şubelerimize gelmenize gerek kalmadan Mobil Bankacılık uygulamamızdan veya e-devlet üzerinden bankamıza aktarabilir, promosyon başvurusuna Mobil Bankacılık ve 0850 222 0 800 iletişim merkezimizi arayıp maaşınızı 3 yıl süre ile bankamızdan alma sözü vererek dahil olabilirsiniz.

*Promosyonunuz ilk maaşınızın bankamıza yatmasını takip eden 2 iş günü içerisinde hesabınıza aktarılacaktır.

*Kampanya 30.04.2023 tarihine kadar geçerlidir. DenizBank kampanya dönemini ve kurallarını tek taraflı değiştirme hakkına sahiptir.

*Bankamızdan birden fazla emekli maaş alan emeklilerimize, ödenecek promosyon tutarı maaş tutarlarının toplamı dikkate alınarak hesaplanacaktır.

*18 yaş altında emekli maaşı alan müşterilerimiz;Anne veya babasının velayetinde bulunmayanlara promosyon ödenecektir.

*Anne veya babasının velayeti altında bulunanlara ise kendi gelir/aylık tutarı ile Banka aracılığıyla gelir/aylık alan anne veya babasının gelir/aylıkları tutarı toplamını esas alarak velisine promosyon ödemesi yapılacaktır.

En düşük EYT emekli maaşı 2023

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) 3 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak kanunlaşmıştı. Böylelikle 2 milyon 250 bin kişi emeklilik sistemine dahil olmuştu. EYT emekli maaşı için başvuru işlemlerini tamamlayanlar bu ay içerisinde ilk maaşlarını aldı. En düşük EYT maaşı 2023 yılı için 5500 TL olarak açıklanmıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında yaptığı açıklama sonrası 2023 EYT en düşük maaşın 7500 TL olduğu öğrenildi. Böylelikle EYT SGK 4A, 4B, 4C EYT en düşük emekli maaşı 7500 TL oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.

EYT’lilere bayram ikramiyesi alacak mı?

Emekli bayram ikramiyesi, SSK, BAĞ-KUR, memur emeklisi ve dul ve yetim aylığı alanlara veriliyor. Dolayısıyla EYT’liler de bayram ikramiyesi alma hakkına sahip olacak. Mart ayında emeklilik dilekçesi veren EYT’liler Nisan ayında ilk emekli maaşını alacak. Yani Nisan ayında emekli olacak olan EYT’liler Ramazan Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyesi alma hakkına da sahip olacak.

Vedat Bilgin'den emekli bayram ikramiyesi açıklaması

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, emekliye ödenen bayram ikramiyesine de zam geleceğini duyurdu. Bakan Bilgin, "Emeklilerin aldığı bayram ikramiyesi var bütün bunları birlikte değerlendiren alternatif bir çalışmamız var. Bu çalışma EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacak. Emeklilere rahat nefes aldıracak, hiç olmazsa bu yıkıcı enflasyon şartlarını ortadan kaldıracak düzenlemeyi ayrıntılı şekilde zaten ben çalıştım" dedi.