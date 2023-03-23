Counter Strike 2 resmen tanıtıldı: Bomba özellikler geliyor! Bilgisayarım CSGO 2'yi kaldırır mı?

2000'li yılların başına damga vuran 90 kuşağı çocuklarının internet cafelerde saatlerini harcadığı efsane oyun Counter Strike yıllar içerisindeki gelişmiyle hala popülerliğini korumaya devam ediyor. Oyun severlerin uzun süredir heyecanla beklediği haber geldi ve Counter Strike 2 resmen tanıtıldı. Oyuna yeni gelen bomba özellikler dikkat çekerken oyuncular Bilgisayarım CSGO 2'yi kaldırır mı? Counter Strike 2 sistem gereksinimleri neler? sorularının cevaplarını internette araştımaya başladı.

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Oyun piyasasına 2000'li yılların başında Counter Strike adıyla giriş yaparak uzun yıllardır yapılan güncellemelerle dünya çapında popülerliği koruyan Counter Strike oyunu yeni döneme ise "CS:GO" olarak nam salmış durumda. Bir süredir konuşulan Counter Strike 2 yani CS:GO 2 bugün resmen tanıtıldı. Birçok özelliğin değiştiği görülen son güncellemenin yaz ayında oyunculara sunulacağı konuşuluyor.

Öte yandan oyun severler internette CS:GO 2 ne zaman çıkıyor? CS:GO 2'nin yeni özellikleri neler? Bilgisayarım CSGO 2'yi kaldırır mı? Counter Strike 2 sistem gereksinimleri neler? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte Counter Strike 2 oyunun yeni özellikleri ve sistem gereksinimleri...

Counter Strike 2 resmen tanıtıldı

Counter Strike 2 ya da diğer ismiyle CS:GO 2 Valve tarafından 22 Mart Çarşamba günü resmi olarak tanıtıldı. Henüz test aşamasında olan oyun yalnızca bazı kullanıcılar tarafından oynanabiliyor. Bu test süresince, Counter-Strike 2 herkese sunulmadan önce oyunun bazı özelliklerindeki hata ve sorunlar tespit edilip düzeltilecek.

Yılların oyunu dönüşüyor

CS2'de standart oyunun ana hatları korunmuş ancak grafik tarafında önemli güncellemeler yapılmış.

Counter Strike 2 için açılan Twitter hesabından paylaşılan fragman ile gözler önüne serilen detaylar oyunun Overwatch 2 gibi ana oyunun yerine geleceğini gösteriyor. YouTube üzerinden de eş zamanlı olarak paylaşılan videolarda ise oyun deneyiminden sistem gereksinimlerine değin önemli geliştirmelere vurgu yapılıyor.

Oyun haritalarında yapılan güncellemelere ek olarak sis bombasının daha efektif olması sağlanırken aynı zamanda ve tick rate hakkında sorun yaşayan kullanıcıların artık sorun yaşamasının önüne geçilecek.

Valve'nin yaptığı resmi açıklamda Counter Strike 2 için testler başladı. Seçilen bazı oyuncularla denenecek olan oyun, pek çok kategoride sınanacak. Test oyununu oynamayı hak kazanan kişilere bir bildirim gidecek ve o şanslı kişiler oyun daha çıkmadan CS2'yi deneyimleyebilecek.

Oyuncular ayrıca CS:GO'da yer alan bütün ekipmanlarını CS2'ye taşıyabilecek ya da orada kullanabilecek.

Oyunun tam sürümü ve herkese açılması ise bu yılın yaz aylarını bulacak.

CS:GO 2 beta nasıl oynanır?

Counter Strike 2 beta test sürümü yalnızca Valve’ın belirlediği kişiler tarafından oynanabiliyor. Bu sebeple eğer Valve size beta key göndermediyse oyunu oynamanın başka bir yolu yok.

CS:GO 2 ne zaman çıkıyor, sistem gereksinimleri neler?

Counter-Strike 2, CS:GO oyununa ücretsiz bir güncelleme olarak bu yaz sunulacak. Yani CS:GO sahipleri bu oyuna para vermeden erişebilecek. Oyunun sistem gereksinimleri ise henüz açıklanmadı. CS:GO’nun sistem gereksinimleri ise şöyleydi;

CS:GO Sistem Gereksinimleri: Windows, MacOS, Linux

CS:GO minimum sistem gereksinimleri Windows, MacOS, Linux işletim sistemleri için aşağıda mevcuttur.

Windows İşletim Sistemi CS:GO Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows® 7/Vista/XP

İşlemci: Intel® Core™ 2 Duo E6600 veya AMD Phenom™ X3 8750 işlemci veya daha iyisi

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: Video kartı 256 MB veya daha fazla olmalı ve Pixel Shader 3.0 desteğiyle DirectX 9 uyumlu olmalıdır.

DirectX: Sürüm 9.0c

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

MacOS İşletim Sistemi CS:GO Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: MacOS X 10.11 (El Capitan) veya üstü

İşlemci: Intel Core Duo İşlemci (2GHz veya daha iyisi)

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: ATI Radeon HD 2400 veya daha iyisi / NVidia 8600M veya daha iyisi

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

SteamOS ve Linux İşletim Sistemi CS:GO Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Ubuntu 12.04

İşlemci: Intel veya AMD’den 2,8 GHz’de 64 bit Çift çekirdekli

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce 8600 / 9600GT, ATI / AMD Radeon HD2600 / 3600 (Grafik Sürücüleri: Nvidia 310, AMD 12.11), OpenGL 2.1

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: OpenAL Uyumlu Ses Kartı

Counter Strike hakkında

Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), abisi Counter Strike 19 yıl önce piyasaya sürülüp bu tür aksiyon tabanlı oyunlarda öncülük ettiği oyundur. Halen Counter Strike oynansa da kardeşi Counter Strike Global Offensive’e tahtını vermiştir diyebiliriz.

CS: GO’da yeni haritalar, karakterler, silahlar ve oyun modları bulunur ve klasik CS içeriğinin (de_dust2 vb.) Güncellenmiş sürümleri sunulur.

Valve’den Doug Lombardi, “Counter-Strike, beklenmedik MOD, Ağustos 1999’da piyasaya sürüldükten hemen sonra dünyanın en çok oynanan çevrimiçi PC aksiyon oyunu haline geldiğinde oyun endüstrisini şaşırttı.” Dedi. “Son 12 yıldır, dünyanın en çok oynanan oyunlarından biri olmaya devam etti, rekabetçi oyun turnuvalarının başlığını kazandı ve franchise genelinde dünya çapında 25 milyondan fazla satış yapıyor. CS:GO, CS’nin ödüllü ödülünü genişletmeyi vaat ediyor oynayın ve PC’deki oyunculara, bir sonraki nesil konsollara ve Mac’e sunuyor.”