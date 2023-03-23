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En düşük emekli maaşı 7 bin 500 oldu 7 bin 500'ün üstünde maaş alan emekliler isyan etti

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İnternet Haber özel içerik
En düşük emekli maaşı 7 bin 500 oldu 7 bin 500'ün üstünde maaş alan emekliler isyan etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli aylığının 7 bin 500 lira olacağını açıklaması sosyal medyada yeni tartışmanın fitilini ateşledi. 7 bin 500 liranın üstünde maaş alanlar, düşük prim ödeyenin ödüllendirildiğini yüksek prim ödeyenin cezalandırıldığını söylediler.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NTV ve Star TV ortak canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, "Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık. Buradan güzel bir müjdeyi vermiş olayım. O da bunu 7 bin 500 lira olarak inşallah buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlı olsun." dedi.

Erdoğan'ın 7 bin 500 liranın üstünde maaş alan emeklilerle ilgili açıklama yapmaması, bu kesimlere yönelik çalışmanın olmadığı yorumlarına neden oldu.

Emeklilerin bir bölümü sevinirken bir bölümünü hayal kırıklığına uğratan açıklamalar sosyal medyada gündem oldu.

İsmail Küçükkaya, emekliye zam haberinin yer aldığı gazete küpürünü "En düşük emekli aylığı 7 bin 500 liraya çıktı." notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafın altına gelen zamla ilgili eleştirel çok sayıda yorum geldi.

"Bütün emeklilere yapılması gerekir"

Emekliye zam paylaşımların altına gelen yorumlarda "Bütün emeklilere yapılması gerekir ... Ramazanda kul hakkı yiyorlar ..." yorumları yapıldı. 

"Düzeltilmeli"

Bir kullanıcı, "İsmail bey, ben 10 bin günden fazla prim ödedim. 3600 ödeyen ile aramızda fark kalmayacak. Adaletli bir artış olmalı. Bize yazık değil mi. Devlete o kadar prim ödeyeni cezalandırmaktır bu. Düzeltilmeli" diye yazdı.

Bir başka takipçi de "böyle saçmalık mı olur yüksek prim ödeyenin uzun yıllar çalışıp emekli olanın günahı ne?" diye sordu

En düşük emeklilere yüzde 400 diğerlerine yüzde 200

Bir kullanıcı da "En düşük emekli maaşı son iki sene içinde 1500 TL’den 7500 TL’ye (%400 zam) çıkarıldı. Olmalıydı. Ancak diğer emeklilere ise toplamda %200 verildi. Herkese adil bir zam yapılmalıydı." görüşünü dile getirdi.

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