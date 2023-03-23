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AK Parti'den belediyelere 'ramazan4 çağrısı

AK Parti'den belediyelere 'ramazan4 çağrısı

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, partili belediyelerden ramazan ayında şehirlerde yardımlaşmanın ve dayanışmanın bereketinin en güzel şekilde yaşatılmasını, depremzede vatandaşların ihtiyaçlarına hassasiyet gösterilmesini istedi.

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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ramazan dolayısıyla AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin imzasıyla AK Partili belediyelere yazı gönderildi.

Türkiye'nin, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle tarihinin en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıya kaldığı hatırlatılan yazıda, devletin, deprem anından itibaren, bütün kurumlarını tüm imkanlarıyla seferber ettiği belirtildi.

Bunun yanında, belediyelerin, afet bölgelerinde yaraları sarmak için büyük bir gayretle çalışmasının takdire şayan olduğu ifade edilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Depremden etkilenen il ve ilçelerimizle 'kardeş belediye' uygulamalarımız etkili oldu ve büyük bir teveccüh gördü. Bu nedenle gece gündüz demeden bölgede hizmet eden, yaraların sarılmasında samimi gayret gösteren tüm belediye başkanlarımızı ve ekip arkadaşlarını tebrik ediyorum. Ülkemizi derinden etkileyen asrın afetinden dolayı, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i karşılamanın mutluluğunu buruk bir şekilde yaşıyoruz. Kayıplarımızı geri getiremesek de devletimiz yıkılanın yerine daha iyisini, daha güzelini yapmaya muktedirdir. Devletimizin kurumlarıyla belediyelerimizle hayırsever vatandaşlarımızın gayretiyle hep birlikte bu felaketin acısını dindirecek ve yaraları saracağız."

Yazıda, derin bir manevi iklimin teneffüs edileceği bu mübarek ayda yerel yönetimlere düşen görevin, şehirlerde yardımlaşmanın ve dayanışmanın bereketini en güzel şekilde yaşatmak olduğu belirtildi.

"Şehitlerin emanetleri ve gaziler ihmal edilmemeli"

Deprem felaketi sebebiyle farklı şehirlere gelen afetzedeler için mahallelerde iftar çadırları kurulabileceğine işaret edilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Toplu iftar organizasyonu yapılan alanlara ulaşamayan depremzedelerimize iftarlık ve sahurluk ikramlarınızı hassasiyetle teslim etmeliyiz. Afetzede vatandaşlarımızın her daim yanlarında olduğumuzu hissettirmeli ve onlara şehirlerimizdeki misafirperverliğimizin en güzel örneklerini sergilemeliyiz. Afet bölgelerinde yaptığımız inşa ve ihya çalışmalarının yanında, bütün belediye başkanlarımızdan şehirleri için gösterdikleri hassasiyetin aynısını afet bölgelerinde de göstereceklerinden hiç şüphemiz yoktur. Kardeş belediyelerimizin deprem bölgesinde yapacağı programlarla vatandaşlarımızı bu manevi iklimden mahrum bırakmamış olacağız. Ayrıca bu mübarek ayda ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yaralarını sarmak, sofralarına misafir olmak, birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daha da pekiştirecektir."

Yazıda şehitlerin emaneti ailelerin ve kahraman gazilerin de ihmal edilmemesi gerektiğinin altı çizildi.

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