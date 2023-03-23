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Sergen Yalçın Süper Lig'e dönüyor! Trabzonspor'la anılmıştı adresi İstanbul oldu iddiası

Sergen Yalçın Süper Lig'e dönüyor! Trabzonspor'la anılmıştı adresi İstanbul oldu iddiası

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Trabzonspor'un başına geçeceği konuşuluyordu. Tecrübeli teknik direktör yeni bir iddiayla gündeme geldi. Yakın zamanda Selçuk İnan'la yollarını ayıran Kasımpaşa Sergen Yalçın'ı göreve getirmeyi düşünüyor.

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Selçuk İnan’la yollarını ayıran Süper Lig ekibi Kasımpaşa’da teknik direktör arayışları devam ediyor.

Fanatik'in haberine göre; lacivert-beyazlıların Ömer Erdoğan, Sergen Yalçın ve İlhan Palut’u gündemine aldığı ifade edildi. 3 teknik direktörle de görüşmeler yapılacağı ve sonrasında karara varılacağı gelen haberler arasında. 

Son olarak Beşiktaş'ta görev yapan 50 yaşındaki Sergen Yalçın'ın adı Trabzonspor ile de anılıyor. Yalçın, Beşiktaş'ta Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları elde etmişti.

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