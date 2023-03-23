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AK Partili yetkili açıkladı! Mehmet Şimşek dönse oyumuzu artırırdı ama sorun var!

AK Partili yetkili açıkladı! Mehmet Şimşek dönse oyumuzu artırırdı ama sorun var!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “tekrar ekonominin başına geç” teklif ettiği iddia edilen eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından reddedilmesiyle ilgili Avrupa medyasında da yankılanmaya devam ediyor. Reuters'a konuşan bir AK Parti'li yetkili, ekonomik tablo nedeniyle sorun yaşadıklarını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “tekrar ekonominin başına geç” teklifinin eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından reddedilmesiyle ilgili İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, “Erdoğan seçimler öncesinde ekonomik güvenilirliğini kurtarmaya çalışıyor” balıklı haber yayınladı.

İmaj yenileme artık daha zor

İsmi açıklanmayan AK Parti’li yetkililere ve analistlere dayandırılan haberde, uluslararası yatırımcıların saygı duyduğu Şimşek’in siyasete geri dönüşü kabul etmemesinin, tarihi seçimlere iki aydan kısa bir süre kalan Erdoğan’ın ekonomik güvenilirliğini yeniden inşa etme çabalarını zorlaştırdığına işaret edildi.

Haberde “Analistler ve yatırımcılar, Şimşek olayının, politikaları yaşam maliyeti krizi yaratan, ekonomi ve finansal piyasaları büyük ölçüde devlet kontrolü altına alan bir hükümetin imajını yenilemenin zorluğunu gösteriyor” denildi.

Ekonomik tabloyla ilgili sorun yaşıyoruz

Ajansa konuşan üst düzey bir hükümet yetkilisi, AK Parti içinde Şimşek’in dönüşüne karşı çıkanların da bulunduğunu ve partide bu konuda bir bölünme olduğunu ancak Erdoğan-Şimşek görüşmesinden “istenmeyen” bir sonuç çıktığını söyledi. Söz konusu yetkili, seçim kampanyası öncesinde partinin ekonomi platformunu gözden geçirmesi gerekebileceğini söyledi.

Şimşek dönse oyumuzu yükseltirdi

Yine ajansa konuşan bir AK Parti yetkilisi de “Şimşek dönseydi oyumuzu yükseltirdi” dedi. “Şu anda ekonomik tabloyla ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Bunun tartışılacak bir tarafı yok” diyen söz konusu yetkili, yeni adımlar atılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Başka bir parti yetkilisi, gözden geçirilmiş seçim beyannamesinin, bazılarının aradığı ortodoks serbest piyasa yaklaşımı yerine daha “dengeli” veya “karma” politikalar içerebileceğini söyledi.

Haberde ayrıca, 6 Şubat’ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ekonomik maliyetinin yaklaşık 104 milyar dolar olduğunun tahmin edildiği ve bunun da ekonomi üzerindeki baskıyı artırdığı belirtildi.

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