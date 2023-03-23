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Türkiye 2022 işsizlik oranı açıklandı bir önceki yıla göre dikkat çeken düşüş

Türkiye 2022 işsizlik oranı açıklandı bir önceki yıla göre dikkat çeken düşüş

Türkiye'de işsizlik oranı, 2022'de bir önceki yıla göre 1,6 puan azalışla yüzde 10,4 olarak gerçekleşti. Toplam istihdam geçen yıl 31 milyona yaklaşırken, işsiz sayısı 3,6 milyon olarak belirlendi.

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Türkiye İstatistik Kurumu, "İşgücü İstatistikleri 2022" verilerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde işsiz sayısı geçen yıl 2021'e kıyasla 337 bin kişi azalarak 3 milyon 582 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı, geçen yıl bir önceki yıla göre 1,6 puan düşerek yüzde 10,4'e geriledi.

2021'de işsizlik oranı yüzde 12, işsiz sayısı ise 3 milyon 919 bin kişi olarak açıklanmıştı.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,9 iken kadınlarda ise yüzde 13,4
tahmin edildi. 

İstihdam 31 milyona yaklaştı

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılında bir önceki yıla göre 1.96 milyon kişi artarak 30,75 milyon kişi, istihdam oranı ise 2,3 puanlık artış ile yüzde 47,5 oldu.

İşgücü 2022 yılında bir önceki yıla göre 1,62 milyon kişi artarak 34,33 milyon kişi oldu. İşgücüne katılma oranı ise 1,7 puanlık artış ile yüzde 53.1 olarak gerçekleşti.

Genç nüfusta işsizlik yüzde 19.4

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 2022 yılında bir önceki yıla göre 3,2 puan azalarak yüzde 19.4 oldu.

İstihdam edilenlerin yüzde 15,8'i tarım, yüzde 21.7'si sanayi, yüzde 6'sı
inşaat, yüzde 56,5'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

En çok işsizlik olan bölge

TÜİK'in, Türkiye'yi 26 bölgeye ayırarak yaptığı hesaplamaya göre, geçen yıl işsizlik oranı en yüksek bölge yüzde 19,2 ile "Van, Muş, Bitlis, Hakkari" olurken, işsizlik oranı en düşük bölge yüzde 6,2 ile "Kastamonu, Çankırı, Sinop" oldu.

En yüksek istihdam nerede?

En yüksek istihdam oranı yüzde 54,1 ile "Tekirdağ, Edirne, Kırklareli"nde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise yüzde 33,8 ile "Mardin, Batman, Şırnak, Siirt"te hesaplandı.

En yüksek iş gücüne katılma oranı yüzde 58,7 ile "Tekirdağ, Edirne, Kırklareli"nde görüldü. En düşük iş gücüne katılma oranının tespit edildiği bölge ise yüzde 41,5 ile "Mardin, Batman, Şırnak, Siirt" oldu.

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