14 Mayıs 2023'te yapılacak olan seçim için geri sayım başladı. 13. Cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidecek olan seçmen aday olan Cumhurbaşkanı adayları hakkında bilgileri internette araştırmaya başladı. Başvurusu Yüksek Seçim Kurulu tarafından kabul edilen ve 100 bin imza toplaması gereken Davut Turan kimdir? 2023 Cumhurbaşkanı adayı Davut Turan kimdir? Nereli, kaç yaşında, ne iş yapar? İşte seçimlerde seçmen karşısına çıkmaya hazırlanan Davut Turan hakkında derlediğimiz bilgiler...

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Türkiye 14 Mayıs 2023'te yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimlerinde sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Kritik seçim öncesi Yüksek Seçim Kurulu'na adaylık için başvuran ve seçmenler tarafından 100 bin imza ile aday gösterilebilecek isimlerin listesi açıklandı.

Başvurusu oynaylanan 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olmaya hazırlanan Davut Turan hakkında bilgiler internette seçmen tarafından araştırılmaya başlandı. Peki 2023 Cumhurbaşkanı adayı Davut Turan kimdir? Nereli, kaç yaşında, ne iş yapar? İşte Cumhurbaşkanı adayı Davut Turan ile ilgili derlediğimiz bilgiler...

Davut Turan kimdir?

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını açıklayan Davut Turan 1978 yılında dünyaya gelmiştir. 45 yaşındaki Turan, Batman'da yaşamaktadır ve seçim öncesi Ankara'da adaylık için başvurusunu tamamlamıştır.

Batman'd yaşayan ve inşaat mühendisi olan ve inşaat alanında çalışmalarına devam eden Davut Turan imza için Batmanlılardan ve tüm vatandaşlardan destek bekliyor.

2023 yılı itibari ile 45 yaşında olan Davut Turan 4 çocuk babasıdır.

Davut Turan adaylık başvurusu yaptıktan sonra yaptığı açıklamada "2001 yılından beri Batmanda yaşıyorum. Amacım Cumhurbaşkanı seçilerek yurttaşlarıma her konuda yardımcı olmak, mutlu, huzurlu ve refah içinde yaşamalarını sağlamaktır. Eğer seçilirsem, bu kez Dünya başkanlığı için mücadele edip tüm ülkelerle diyalog içinde olacağım. Batmanlılardan ve herkesten imza bekliyorum” dedi.

Davut Turan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçmen imzası ile aday olmak için vatandaşların desteğini bekliyor.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman?

Seçimler 14 Mayıs Pazar günü yapılcak. Milyonlarca kişi sandığa giderek oyunu kullanacak.