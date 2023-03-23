Sokakta polise "Çocuklarımı cennete gönderdim" dedi, evden 2 çocuğun cesedi çıktı

KOCAELİ'de sahilde polis ekiplerinin kimlik kontrolü yapmak için durdurduğu şahsın "Çocuklarımı cennete gönderdim" demesi üzerine bakılan evde kan donduran manzarayla karşılaşıldı. 13 ve 10 yaşlarındaki iki çocuk evde cansız halde bulundu. Evin babaanneye ait olduğu öğrenilirken apartman sahibi Serdar Gün, “Ölen 2 çocuğun annesi olaydan sonra buraya geldi. Feryat figan edip kapıyı açtırdı” dedi.

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Edinilen bilgiye göre, Körfez ilçesi Tütünçiftlik sahilinde kimlik kontrolü yapan polis ekipleri, M.R. isimli kişiyi durdu. M.R.’nin şüpheli hareketlerinin ardından “Çocuklarımı cennete gönderdim” demesi üzerine şüphesi daha da artan M.R.’nin evinde incelemeler yaptı.

Esentepe Mahallesi’ndeki evde yapılan incelemede hareketsiz yatan 2 çocuğun görülmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

Sağlık ekiplerince 13 yaşındaki Yağmur ve 10 yaşındaki Emre’nin hayatlarını kaybetmiş olduğu tespit edildi. M.R., gözaltına alınırken 2 çocuğun cansız bedeni de otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çocukları babaannelerinin evine getirmiş

Otopsi için morgta yapılan incelemenin ardından Yağmur Rüzgar ve Emre Rüzgar kardeşlerin cenazeleri memleketleri Mardin’e götürülmek üzere yola çıktı. Öte yandan, olayın gerçekleştiği dairenin M.R.’nin annesine ait olduğu ve annesi şehir dışındayken çocuklarını buraya getirdiği öğrenildi.

"Annesi yokken çocukları hunharca katledip kaçtı"

M.R.’nin apartmandan kaçtığı sırada balkonda olduğunu ve kaçışını gördüğünü belirten apartman sahibi Serdar Gün, “Yaklaşık 1 sene önce bu evi, bir teyzeye sattık. Dün akşam 22.00 - 23.00 sıralarında da teyzenin oğlu buraya 2 çocuğuyla gelip, çocukları katletmiş. Sonrasında da hiçbir şey olmamış gibi çıkıp gittiğini gördüm. Ben balkondaydım, denk geldim. Annesi Antalya’da tatilde. Şu an burada yok. Annesi yokken çocukları hunharca katledip kaçtı. Sonrasında da yakalandığını biliyoruz. Sahilde, ‘Çocuklarımı cennete gönderdim’ diyerek kendini savunmaya çalışmış. Ölen 2 çocuğun annesi olaydan sonra buraya geldi. Feryat figan edip kapıyı açtırdı. Burada zaten polis, ambulans, savcı hepsi vardı gece. Ne diyebiliriz ki, Allah ıslah etsin” diye konuştu.

Olay ile alakalı soruşturma sürüyor.