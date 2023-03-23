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Kahramanmaraş peş peşe depremlerle sarsıldı! Önce 5.3 sonra 4... Çevre iller de panikledi

Kahramanmaraş peş peşe depremlerle sarsıldı! Önce 5.3 sonra 4... Çevre iller de panikledi

KAHRAMANMARAŞ'ta 7.7 ve7.6'lık iki büyük depremin ardından sarsıntılar sürerken bugün saat 12:19'da Göksun ilçesi merkezli 5.3 şiddetinde bir deprem daha oldu. Deprem çevre illerde de hissedildi... Bu depremin paniği geçmeden saat 12:23'te 4.0 büyüklüğünde ikinci deprem yaşandı.

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AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 12.19'da meydana gelen depremin yerin 7 kilometre altında meydana geldiği açıklandı. Bu depremin paniği geçmeden saat 12:23'te 4.0 büyüklüğünde ikinci deprem yaşandı. Onikişubat ilçesinde de saat 08.45'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti...

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş'taki 5.3'lük depreme ilişkin sosyal medyada paylaşım yaptı. Sezer Yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kahramanmaraş ilimizin Göksun ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki artçı #Deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir."

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