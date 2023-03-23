Oruçluyken masturbasyon yapmak orucu bozar mı 61 gün kefaret gerekir mi?

11 ayın sultanı mübarek Ramazan başladı. Müslüman alemi 29 gün oruç tutacak. Hakkıyla oruç tutmak isteyen vatandaşlar orucu bozan halleri merak ediliyor. Peki oruçluyken mastürbasyon yapmak, elle boşalmak orucu bozar mı 61 gün kefaret oruç gerektirir mi? Diyanet en çok merak edilen sorulardan birine yanıt verdi.

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Uykudayken sabah olsun sahurdan sonra olsun hangi vakit olursa olsun rüya ile cünüp olan kişinin orucu bozulmaz. Peki orucu bozan ve bozmayan diğer şeyler nelerdir? Diyanet işleri başkanlığı orucu bozan şeyler ve bozmayan durumlar hakkında fetvalar verdi. Orucu bozan ve bozmayan durumlar ince çizgilerle birbirinden ayrılıyor. Öpüşmek ya da eşinize sarılmak şayet nefsinize hakimseniz orucu bozmuyor. Ancak bekarların sevgilisine sarılıp öpmesi yada elini tutması orucun bozulmasına sebep oluyor. İşte Diyanete sorulan konulardaki fetvalar;

Cünüp olmak orucu bozar mı?

Uykudayken ister sabah olsun ister sahurdan sonra, hangi vakit olursa olsun rüya ile cünüp olan kişinin orucu bozulmaz. Fecir doğmadan önce herhangi bir sebeple cünüp olmak ve bu vaziyette sabahlamakta -oruçtan yana- bir sakınca yoktur. Rüyada cünüp olan kişi kalktığında banyosunu yapıp gusul abdesti olarak orucuna devam edebilir.

İmsaktan sonra cinsel ilişki olur mu?

Rüyada boşalmak orucu bozmazken kişi eğer imsaktan sonra eşi ile cinsel ilişkiye girerse orucu bozulur. Yani Sahurdan sonra eşi ile cinsi münasebet orucu bozar.

Mastürbasyon orucu bozar mı?

Elle boşalma, Ramazan ayında oruçlu iken yapıldığında orucu bozar. Bu bir şehvet ile boşalma durumudur. Bunu yapanın orucu bozulur. Mastürbasyon (istimna) sebebiyle orucu bozulan kişi o günü kaza etmelidir. İlave bir cezası (kefaret orucu gibi) yoktur.

Eşini öpmek orucu bozar mı?

Kişinin hanımını öpmek, elle tutmak, okşamak gibi durumları orucu bozmaz. Bu durumda meni gelmedikçe oruç bozulmaz. Nefsine güvenemeyen kimsenin hanımını öpüp okşaması da mekruhtur. Zira meni gelerek orucun bozulma ihtimali vardır. Fâhiş olmamak ve kendinden emin bulunmak şartı ile, hanımını öpüp kucaklamakta kerâhet yoktur. Karı ile kocanın çıplak halde birbirlerine sarılmaları, nefislerinden emîn bile olsalar, mekruhtur. Buna fâhiş mübâşeret denir. Erkeğin hanımının dudaklarını emmesi de mekruhtur.

Sevgili ile öpüşmek orucu bozar mı?

Sevdiği bir kimsenin tükrüğünü, ağız suyunu yutmak, dolayısıyla öpüşmek orucu direkt olarak bozar. Zaten İslam'da tensel temasa dayalı bir flört doğru değildir. Dolayısıyla el ele tutuşmak da Oruç ve ramazanın ruhuyla bağdaşmaz. Öpmek veya öpüşmekte de bedenin tedâvisi veya tegaddîsi (gıdalanması ve beslenmesi) veyahut telezzüzü (zevk ve lezzet alması) vardır. Bu sebeble kazâ ile beraber keffâreti de (61 günlük orucu) gerektirir