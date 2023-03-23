BIST 5.009
DOLAR 19,04
EURO 20,74
ALTIN 1.212,37
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Samsun'da 15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! İşte verilen ceza

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Samsun'da 15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! İşte verilen ceza

SAMSUN'da 15 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu iddiasıyla tutuklanan kişi yargılandığı mahkemece 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Abone ol

Samsun'da 15 yaşındaki M.Y.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen A.Y. şikayet üzerine gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

A.Y. hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Davanın son duruşmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen A.Y. mahkemece 10 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
EYT'li banka arayışında! 2023 promosyon şampiyonu belli oldu: Halk Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı Kredi ve DenizBank kaç TL promosyon veriyor?
EYT'li banka arayışında! 2023 promosyon şampiyonu belli oldu: Halk Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı Kredi ve DenizBank kaç TL promosyon veriyor?
Kahramanmaraş peş peşe depremlerle sarsıldı! Önce 5.3 sonra 4... Çevre iller de panikledi
Kahramanmaraş peş peşe depremlerle sarsıldı! Önce 5.3 sonra 4... Çevre iller de panikledi
Oruçluyken masturbasyon yapmak orucu bozar mı 61 gün kefaret gerekir mi?
Oruçluyken masturbasyon yapmak orucu bozar mı 61 gün kefaret gerekir mi?
Kamp yaptıkları bölgede kayboldular! 10 saat sonra...
Kamp yaptıkları bölgede kayboldular! 10 saat sonra...
Oruçluyken uykuda boşalmak hayız olmak orucu bozar mı Diyanet açıklaması
Oruçluyken uykuda boşalmak hayız olmak orucu bozar mı Diyanet açıklaması
3700 yıldır deprem üretmedi! Okan Tüysüz 2 ili 'depreme hazır olun' diye uyardı
3700 yıldır deprem üretmedi! Okan Tüysüz 2 ili 'depreme hazır olun' diye uyardı
Cumhurbaşkanı adayı Davut Turan kimdir? Nereli, kaç yaşında, ne iş yapar?
Cumhurbaşkanı adayı Davut Turan kimdir? Nereli, kaç yaşında, ne iş yapar?
Karı koca birbirini çıplak sarılırsa oruç bozulur mu Diyanet detaya dikkat dedi anlattı
Karı koca birbirini çıplak sarılırsa oruç bozulur mu Diyanet detaya dikkat dedi anlattı
Fetih suresi Kuran'da kaçıncı sayfa hangi süre? Fetih suresi kaçıncı ayet bu geceye okuyan feraha erer
Fetih suresi Kuran'da kaçıncı sayfa hangi süre? Fetih suresi kaçıncı ayet bu geceye okuyan feraha erer
Sokakta polise "Çocuklarımı cennete gönderdim" diyen şahsın evinden 2 çocuk cesedi çıktı
Sokakta polise "Çocuklarımı cennete gönderdim" diyen şahsın evinden 2 çocuk cesedi çıktı
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları çeyrek finali göremedi
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları çeyrek finali göremedi
Bolsonaro'ya 5 gün süre verildi! Milyon dolarlık mücevherleri iade edecek
Bolsonaro'ya 5 gün süre verildi! Milyon dolarlık mücevherleri iade edecek