Samsun'da 15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! İşte verilen ceza
SAMSUN'da 15 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu iddiasıyla tutuklanan kişi yargılandığı mahkemece 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Abone ol
Samsun'da 15 yaşındaki M.Y.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen A.Y. şikayet üzerine gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
A.Y. hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Davanın son duruşmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen A.Y. mahkemece 10 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi.