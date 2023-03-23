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Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Tarih belli oldu

Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün katıldığı canlı yayında milyonlarca emekliyi sevindiren haberi verdi. En düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltilmesi için en kısa sürede TBMM'de yasal düzenleme yapılması ve ardından zamlı aylıkların nisan ayında hesaplara yatırılması bekleniyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün katıldığı televizyon programında en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltildiği yönündeki açıklaması, emekliler tarafından memnuniyetle karşılandı. Bu müjdenin ardından gözler, söz konusu kararın uygulanması için TBMM'de yapılacak yasal düzenlemeye çevrildi.

Nisan'da hesaplara yatacak

En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltilmesi yönündeki kararın ilerleyen günlerde yasalaşması ve zamlı aylıkların nisan ayında hesaplara yatırılması bekleniyor.

EYT'liler de yararlanacak

Söz konusu artıştan, EYT düzenlemesiyle emekli olanlarla beraber emeklilerin yarısından fazlası yararlanacak.

Bayram ikramiyeleri de artacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yaptığı alternatif çalışmalarda, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında 1100'er lira olarak verilen ikramiyelerde de artışa yer verilirken, bu konuda da ilerleyen günlerde adımların atılacağı öğrenildi.

Bununla birlikte, en düşük emekli aylığındaki artışın ardında kamuoyunda 7 bin 500 liranın üzerinde olan aylıklarda da düzenleme yapılması beklentisi oluşmaya başladı.

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