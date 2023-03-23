BIST 5.009
DOLAR 19,04
EURO 20,74
ALTIN 1.212,37
HABER /  GÜNCEL

ODTÜ'lü matematik uzmanları tespit etti FETÖ kodlama yöntemiyle TSK'ya sızmış

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
ODTÜ'lü matematik uzmanları tespit etti FETÖ kodlama yöntemiyle TSK'ya sızmış

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) Deniz Kuvvetlerine sızmak için Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Mülakat sınavlarında ‘kodlama’ yöntemi kullanarak giriş yaptıkları belirlendi.

Abone ol

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Uygulamalı Matematik Enstitüsü uzmanlarınca hazırlanan bilirkişi raporlarına göre, 10 askeri sınavda FETÖ’nün bu yöntemle elemanlarını TSK’ya yerleştirdiği ortaya çıkarıldı.

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütü ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde, hücre yapılanmasında “mahrem sorumlu” olduğu tespit edilen 1 sivil, 1 eski askeri personel ve 13 askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verilmiş, 21 Mart Salı günü İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 14 FETÖ üyesi yakalanmıştı.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Uygulamalı Matematik Enstitüsü uzmanları, örgütün kullandığı “kodlama” yöntemini deşifre etti

Yürütülen operasyona ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Başta Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) olmak üzere yıllarca sınav sorularını çalarak devlet kurumlarını ele geçiren FETÖ/PDY’nin, Deniz Kuvvetlerine sızmak için askeri sınavlarda kullandıkları “kodlama” yöntemi deşifre oldu. Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Mülakat Sınavlarına giren örgüt üyesi adayların numaralarına göre seçildiği ortaya çıktı.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Uygulamalı Matematik Enstitüsü görevlilerince hazırlanan ‘Bilirkişi Raporları’na yansıyan usulsüzlüklere göre 10 askeri sınavda FETÖ’nün bu yöntemle elemanlarını TSK’ya yerleştirdiği ortaya çıkarıldı.

2011 ve 2016 arasında yapılan sınavlar Bilirkişi Raporunda

Raporda, 2011 yılı Deniz Harp Okulu mülakat sınavında, aday numarasının 3. ve 4. hanesinin toplamı 7- 8-9-10-11-12-13 olan, 2012 yılı Deniz Harp Okulu mülakat sınavında, aday numarasının 2. ve 5. hanesinin toplamı 0-1-3-4-7-9-11-12-13-14-16-17 olan, 2013 yılı Deniz Harp Okulu mülakat sınavında aday numarasının 2. ve 3. Hanesinin toplamı 9-10-11-12 olan, 2014 yılı Deniz Harp Okulu mülakat sınavında, TCKN 3.hanesi ile aday numarasının 3. hanesinin toplamı 3-5-9-11-14 olan, 2015 yılı Deniz Harp Okulu mülakat sınavında, adayın TCKN 10. hanesi ile aday numarasının 5. hanesinin toplamı 8-9-10 olan, 2012 yılı Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu mülakat sınavında, aday numarasının 2. ve 5. hanesinin toplamı 7-11-12-13-14-15 olan, 2013 yılı Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu mülakat sınavında, aday numarasının 2. ve 3. hanesinin toplamı 9-10-11-12 olan, 2014 yılı Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu mülakat sınavında, adayın TCKN 3. hanesi ve aday numarasının 3. hanesinin toplamı 9-14 olan, 2015 yılı Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu mülakat sınavında, adayın TCKN 10. hanesi ve aday numarasının 5. hanesinin toplamı 8-9-10 olan, 2016 yılı Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu mülakat sınavında, adayın TCKN 9. hanesi ve aday numarasının 4. hanesinin toplamı 5-7-15-17 olan aday numaralarının özel bir formülle kodlandığı ortaya çıkarıldı.
Söz konusu sınavlara 88 bin 85 kişinin girdiği, 33 bin 986 şahsın bu yöntemle kodlandığı, 11 bin 717 şahsın sınavları kazandığı, kazananlardan 9 bin 994 kişinin kodlamaya uyduğu, kodlanarak kazanan adayların tüm kazananlara oranının yüzde 84,95 olduğu ortaya çıktı. Rapora göre örgüt tarafından yönlendirilen ve kodlanarak kesin kayıt yaptıranların tüm kesin kayıt yaptıranlara oranının ise yüzde 90’ın üstünde olduğunu gösteriyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Samsun'da 15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! İşte verilen ceza
Samsun'da 15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! İşte verilen ceza
EYT'li banka arayışında! 2023 promosyon şampiyonu belli oldu: Halk Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı Kredi ve DenizBank kaç TL promosyon veriyor?
EYT'li banka arayışında! 2023 promosyon şampiyonu belli oldu: Halk Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı Kredi ve DenizBank kaç TL promosyon veriyor?
Kahramanmaraş peş peşe depremlerle sarsıldı! Önce 5.3 sonra 4... Çevre iller de panikledi
Kahramanmaraş peş peşe depremlerle sarsıldı! Önce 5.3 sonra 4... Çevre iller de panikledi
Oruçluyken masturbasyon yapmak orucu bozar mı 61 gün kefaret gerekir mi?
Oruçluyken masturbasyon yapmak orucu bozar mı 61 gün kefaret gerekir mi?
Kamp yaptıkları bölgede kayboldular! 10 saat sonra...
Kamp yaptıkları bölgede kayboldular! 10 saat sonra...
Oruçluyken uykuda boşalmak hayız olmak orucu bozar mı Diyanet açıklaması
Oruçluyken uykuda boşalmak hayız olmak orucu bozar mı Diyanet açıklaması
3700 yıldır deprem üretmedi! Okan Tüysüz 2 ili 'depreme hazır olun' diye uyardı
3700 yıldır deprem üretmedi! Okan Tüysüz 2 ili 'depreme hazır olun' diye uyardı
Cumhurbaşkanı adayı Davut Turan kimdir? Nereli, kaç yaşında, ne iş yapar?
Cumhurbaşkanı adayı Davut Turan kimdir? Nereli, kaç yaşında, ne iş yapar?
Karı koca birbirini çıplak sarılırsa oruç bozulur mu Diyanet detaya dikkat dedi anlattı
Karı koca birbirini çıplak sarılırsa oruç bozulur mu Diyanet detaya dikkat dedi anlattı
Fetih suresi Kuran'da kaçıncı sayfa hangi süre? Fetih suresi kaçıncı ayet bu geceye okuyan feraha erer
Fetih suresi Kuran'da kaçıncı sayfa hangi süre? Fetih suresi kaçıncı ayet bu geceye okuyan feraha erer
Sokakta polise "Çocuklarımı cennete gönderdim" diyen şahsın evinden 2 çocuk cesedi çıktı
Sokakta polise "Çocuklarımı cennete gönderdim" diyen şahsın evinden 2 çocuk cesedi çıktı
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları çeyrek finali göremedi
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları çeyrek finali göremedi