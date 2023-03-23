Cumhurbaşkanı adayları için imza süreci başladı! Hangi aday kaç oy aldı? Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Sinan Oğan..
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Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurusu yapan isimler için imza süreci dün başladı. Adayların 100 bin imza toplamaları gerekiyor. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener imza süreçlerinin 27 Mart Pazartesi 20:00'a kadar devam edeceğini açıkladı.
Seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adayları için imza toplama sürecinde ilk gün sonuçları açıklandı. İmza süreci devam ediyor. 11 adayın 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.
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YSK tarafından, Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten'in cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları kabul edildi. Buna göre toplanan son imza sayısı şöyle:
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Muharrem İnce: 28235
313
Fatih Erbakan: 27910
413