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Diş fırçalamak orucu bozar mı macun kullanmak mekruh mu Diyanet fetvası

Diş fırçalamak orucu bozar mı macun kullanmak mekruh mu Diyanet fetvası

Müslüman aleminin beklediği mübarek Ramazan ayı başladı. Bugün 29 günlük orucun ilki tutuluyor. Hakkıyla oruç tutmak isteyenler ise orucu bozan halleri araştırıyor. Peki oruçluyken ağzın kokmaması için diş fırçalamak orucu bozar mı? Diyanet bu konuda uyarıyor macunun ya da suyun boğazınıza kaçması durumunda oruç bozulur?

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Allah'ın ayı, meleklerin yeryüzüne indiği, şeytanın zincirlendiği bu mübarek ay Ramazan geldi. Gecesi ayrı gündüzü ayrı faziletli olan Ramazan ayının gündüzlerini oruç tutarak geçiren müslümanlar orucu bozan halleri araştırıyor. Diyanet'in fetva hattına en çok sorulan ve merak edilen sorulardan biri de ağız kokmaması için diş fırçalanır mı, orucluyken diş fırçalanır mı sorusu oldu. Diyanet bu konuda uyarıyor mümkünse diş firçalama iftar sonrası ya da imsak öncesinde yapılmalı. Çünkü boğaza macun ya da su kaçtığında oruç bozulur. 

Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220). Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.

Ağız kokusunu önlemek için sprey sıkmak orucu bozar mı?

Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu itibarla, ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek maksadı ile ağza sıkılan sprey ve benzeri maddeler yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz.
Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 395, 396). Öte yandan, hangi sakızın orucu bozmayan türden olduğu bilinemeyeceğinden oruçlu iken sakız çiğnemekten sakınılmalıdır.

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