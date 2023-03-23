BBP lideri Mustafa Destici'den HÜDA PAR çıkışı: Vaatlerini doğru bulmuyoruz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici 14 mayıs seçimlerinde oy hedeflerinin yüzde 4-5 olduğunu söyledi. Destici, Cumhur İttifakı'na katılmak isteyen HÜDA-PAR için "Biz parti olarak HÜDA PAR'ın vaatlerini doğru bulmuyoruz." dedi.

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Cumhur İttifakı kanadında 14 Mayıs seçimlerine yönelik mesai sürüyor. İttifakı genişletmek için peş peşe yapılan görüşmelerin ardından Yeniden Refah Partisi, milletvekili seçimlerine herhangi bir ittifaka dahil olmadan gireceğini söyledi.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) ise Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı kaldı. Bu kapsamda HÜDA PAR, 14 Mayıs'taki seçimde cumhurbaşkanı adayı göstermeyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyecek.

Son olarak da Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) de yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı, cumhurbaşkanı seçimlerine yönelik aday çıkarmayacaklarını açıkladı.

Tüm bu süreç ve merak edilen seçim hazırlıklarına dair soruları Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, NTV'den Funda Görey'e anlattı.

Mustafa Destici'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

-"Şu an partimizde aday adaylık başvuruları hızlı bir şekilde devam ediyor. Pazar gününden itibaren il il seçim çevresi listelerimizi hazırlayacağız.

-Büyük Birlik Partisi, 81 ilde seçime girmek için bütün hazırlıklarını sürdürüyor.

-Gerçekçi olmamız gerekirse bu seçimde oy hedefimiz yüzde 4-5.

HÜDA PAR ile görüşme süreci

-Biz parti olarak HÜDA PAR'ın vaatlerini doğru bulmuyoruz.

HDP'nin aday çıkarmama kararı

-Kemal Kılıçdaroğlu şu anda ne denirse evet diyor. HDP, Kılıçdaroğlu'nu uygun bir aday olarak görüyor."

-Türkiye'de siyaset öyle bir hale geldi ki herkes açık arıyor. Bir fotoğraf karesi üzerinden itibarsızlaştırma çalışması yürütüyorlar.

Sel bölgesini gezerken bir çocuk geldi yanımıza. Bizim bir çekincemiz olsa neden paylaşalım. Bu fotoğrafı biz servis ettik.

"Gittik gördük gereğini yaptık"

Biz bölgeye yaptığımız yardımları paylaşmak istememiştik ancak bizi bunları yapmak zorunda bıraktılar. Hiç bölgeye gitmemiş insanlar, yardımcı olmaya çalışanları eleştiriyor. Biz sel bölgesine gittik, gördük, gereğini yaptık."