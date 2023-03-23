Osman Eğim kimdir kaç yaşında Osman Eğin Hoca aslen nereli?

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte TRT 1 ekranlarının huzur dolu programı Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışması da 4. sezonu ile başladı. Bu sene de yarışmanın jüri koltuğuna birbirinden değerli hocalar oturuyor. Özellikle yorumları ile dikkat çeken Osman Eğin Hoca merak ediliyor. Peki kimdir Osman Eğin, kaç yaşında, aslen nereli?

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Ramazan ayının başlaması ile TRT 1 ekranlarının en çok sevilen yarışması Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması'nın 4. sezonu başladı. Yüreklerin ve kulakların pasının silindiği Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması'nın jürilerinden biri de Osman Eğin oldu. Peki kimdir Osman EğinHoca, aslen nereli, kaç yaşında?

Osman Eğin kimdir?

Osman Egin, 25 Eylül 1960 yılında dünyaya geldi. İlkokul eğitimi öncesinde Arapça eğitimi alan Egin 7 yaşında hafız oldu. Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu Egin’in güzel okuma ve hafızlık yarışmalarında dereceler aldı.

Baba tarafından aslen Trabzonlu olan Osman Egin, şuanda Abdurrahman Gürses Diyanet Eğitim Kurumu’nda müdür olarak görev yapıyor. Kur'an-ı Kerim-i Güzel Okuma Yarışması'nda jüri üyesi olarak tanınan yazar aynı zamanda çalıştığı eğitim kurumundaki bazı önemli isimler ile birlikte üst düzey kişilere eğitim veriyor.

TRT ekranlarında yayınlanan Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasında jüri olarak görev yapmaktadır. Müdürlüğünü yaptığı Eğitim Merkezi Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlığının en üst eğitim kurumlarından bir tanesidir. Dini ve İlmi anlamda bir çok ünlü ismi yetiştiren merkez vaiz ve müftü gibi üst düzey personelleri eğitmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınevi üzerinden Kuran Öğreniyorum (Muhtasar) – Kur’an Öğreniyorum (Tecvitli) ve Hafızlık Risalesi eser isimli üç kitabı bulunmaktadır.