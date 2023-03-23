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7 bin 500 lira müjdesini duyan emeklinin hevesi kursağında kaldı! O emeklilere zam yok...

7 bin 500 lira müjdesini duyan emeklinin hevesi kursağında kaldı! O emeklilere zam yok...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya çıkardıkları müjdesini verdi. Bütün emekliler kendi maaşlarına da zam yapıldığını zannedip sevindi. Ancak öyle olmadığını öğrenince de büyük üzüntü yaşadılar... Hangi emekliler zamlı maaş alacak hangi emekliye zam yok?.. İşte cevabı...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan NTV ile Star TV ortak yayınında en düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye çıkarıldığı müjdesini verdi. Bütün emekliler maaşlarına zam geldiğini zannedip sevindi. Ancak gerçeği öğrenen emeklilerin büyük bölümünün hayalleri yıkıldı. Çünkü 7 bin 500 liranın üzerinde zam alan emeklilere herhangi bir zam yapılmayacak. 

7 bin 500 TL üzeri maaş alana zam yok

İddia edildiği gibi en düşük emekli aylığı 7.500 TL olmuyor. Eğer yasa çıkarsa 7.500 TL'den düşük aylıklar Hazine tarafından 7.500 TL'ye tamamlanacak" diyen Sosyal Güvenlik Uzmanı Aziz Çelik, "En düşük emekli aylığının 7.500 TL yükseltilmesinin 7.500 TL'den fazla emekli aylığı alanlara bir faydası olmaz" dedi.

Bu nasıl adalet böyle

Bu durumda 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan emeklilerin maaşlarında herhangi bir artış yaşanmayacak. Seçim öncesi emekli maaşlarına zam bekleyen emeklilerin büyük çoğunluğu, Erdoğan'ın verdiği müjdeden rahatsız oldu. 3600 gün en düşük sınırdan prim ödeyenle, 10 bin günden fazla prim ödeyen emeklinin maaşı eşitlenmiş olacak.

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları ne kadar?

SSK 2000 sonrası emekliler için: 5 bin 500 TL

SSK 2000 öncesi emekliler için: 6 bin 327 TL

Bağ-Kur tarım emeklisi: 5 bin 500 TL

Bağ-Kur esnaf emeklisi: 5 bin 500 TL

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