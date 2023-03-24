9 milyon emekliye zam yok, 4 milyon emekliye zam yapılacak! 2 bin TL zam alan da olacak 1 TL alan da

Türkiye'de yaklaşık 13.5 milyon emekli var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "En düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya çıkarıyoruz" dedi. Bu durumda 4 milyon emeklinin maaşına zam gelecek. Ancak geriye kalan emeklilere herhangi bir zam yapılmayacak. Bu da emekliler arasında rahatsızlığa neden oldu...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL’ye çıkarılmasına yönelik açıklamasının ardından yasa teklifi hazırlığı başladı. AK Parti, teklifi önümüzde hafta Meclis'e getirecek. En az 4 milyon emekliye zam yapılacak. 5.500 TL alan emekli 2 bin lira, 7.499 TL alan emekli ise sadece 1 TL zam alacak! 7.501 lira aylık alan emekliye ise hiç zam yapılmayacak. Yani 9 milyona yakın emekliye herhangi bir zam yapılmayacak.

Zamdan 4 milyon emekli faydalanacak

Geçtiğimiz Ocak ayında en düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili TBMM’ye yapılan bilgilendirme baz alınarak 7 bin 500 TL’lik düzenlemenin en az 4 milyon kişiyi etkileyebileceği belirtildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “En düşük emekli aylığının 5 bin 500 TL olması, 2 milyon 721 bin 270 kişiyi etkileyecek. Eğer 4 bin 500 lira olsaydı 1 milyon 192 bin 186 kişi, 5 bin lira olsaydı 1 milyon 917 bin 254 kişi yararlanacaktı. 6 bin lira olursa 1 milyon kişi eklenecek” demişti. Bu hesaplamayla en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL’ye çıkarılmasından en az 4 milyon kişinin yararlanacağı belirtiliyor.

9 milyona yakın emekliye zam yok

Seçim zammı en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya çıkarılmasıyla sınırlı kalırsa 7 bin 501 lira ve üzerinde aylık alan yaklaşık 9 milyon emeklinin durumu ne olacak? Yalnızca alt sınıra yapılan zam milyonlarca emekli arasında yeni bir adaletsizliğe yol açacak. Bu da zam bekleyen emekliler arasında rahatsızlığa neden oldu.

2 bin TL zam alan da olacak 1 TL alan da

Emekli aylığı 5 bin 500 lira olan bir emekli 2 bin lira zam alırken, 7 bin 499 lira aylıklı emekliye 1 lira zam düşecek. Emekli aylığı 6 bin 500 lira olanlar bin TL, 7 bin lira olanlar 500 TL zamla yetinecek. Aylığı 7 bin 501 lira olan emekli ise hiç zam alamayacak. Bu durumda asgari ücretin ve açlık sınırının altında kalan emekliler de zam yüzü göremeyecek.

8 milyon emekli 'en düşük' aylık alacak...

En düşük emekli aylığının 7 bin 500 TL'ye çıkarılması durumunda 13.5 milyon emeklinin yaklaşık 7-8 milyonunun en düşük emekli aylığı olan 7 bin 500 TL maaş almaya başlayacağı ifade ediliyor.