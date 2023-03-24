9 milyon emekliye zam yok, 4 milyon emekliye zam yapılacak! 2 bin TL zam alan da olacak 1 TL alan da
Türkiye'de yaklaşık 13.5 milyon emekli var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "En düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya çıkarıyoruz" dedi. Bu durumda 4 milyon emeklinin maaşına zam gelecek. Ancak geriye kalan emeklilere herhangi bir zam yapılmayacak. Bu da emekliler arasında rahatsızlığa neden oldu...Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL’ye çıkarılmasına yönelik açıklamasının ardından yasa teklifi hazırlığı başladı. AK Parti, teklifi önümüzde hafta Meclis'e getirecek. En az 4 milyon emekliye zam yapılacak. 5.500 TL alan emekli 2 bin lira, 7.499 TL alan emekli ise sadece 1 TL zam alacak! 7.501 lira aylık alan emekliye ise hiç zam yapılmayacak. Yani 9 milyona yakın emekliye herhangi bir zam yapılmayacak.
Zamdan 4 milyon emekli faydalanacak
Geçtiğimiz Ocak ayında en düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili TBMM’ye yapılan bilgilendirme baz alınarak 7 bin 500 TL’lik düzenlemenin en az 4 milyon kişiyi etkileyebileceği belirtildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “En düşük emekli aylığının 5 bin 500 TL olması, 2 milyon 721 bin 270 kişiyi etkileyecek. Eğer 4 bin 500 lira olsaydı 1 milyon 192 bin 186 kişi, 5 bin lira olsaydı 1 milyon 917 bin 254 kişi yararlanacaktı. 6 bin lira olursa 1 milyon kişi eklenecek” demişti. Bu hesaplamayla en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL’ye çıkarılmasından en az 4 milyon kişinin yararlanacağı belirtiliyor.
9 milyona yakın emekliye zam yok
Seçim zammı en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya çıkarılmasıyla sınırlı kalırsa 7 bin 501 lira ve üzerinde aylık alan yaklaşık 9 milyon emeklinin durumu ne olacak? Yalnızca alt sınıra yapılan zam milyonlarca emekli arasında yeni bir adaletsizliğe yol açacak. Bu da zam bekleyen emekliler arasında rahatsızlığa neden oldu.
2 bin TL zam alan da olacak 1 TL alan da
Emekli aylığı 5 bin 500 lira olan bir emekli 2 bin lira zam alırken, 7 bin 499 lira aylıklı emekliye 1 lira zam düşecek. Emekli aylığı 6 bin 500 lira olanlar bin TL, 7 bin lira olanlar 500 TL zamla yetinecek. Aylığı 7 bin 501 lira olan emekli ise hiç zam alamayacak. Bu durumda asgari ücretin ve açlık sınırının altında kalan emekliler de zam yüzü göremeyecek.
8 milyon emekli 'en düşük' aylık alacak...
En düşük emekli aylığının 7 bin 500 TL'ye çıkarılması durumunda 13.5 milyon emeklinin yaklaşık 7-8 milyonunun en düşük emekli aylığı olan 7 bin 500 TL maaş almaya başlayacağı ifade ediliyor.
Maaş tabanı değişmiyor, Hazine yardımı geliyor
En düşük emekli aylıklarındaki artış “Hazine yardımı” şeklinde yapılıyor. Kök ücretler artmıyor. Eğer yapılan ödemeler toplamı dosya bazında açıklanan en düşük emekli aylığından azsa, aradaki fark Hazine’den tahsil ediliyor. Bu nedenle kök ücretlere her yıl enflasyon kadar yapılan artış aylığı 7 bin 500 TL’nin üstüne çıkarana kadar, bu ücretlere yeni bir artış yapılmayacak. Bu durumun istisnası ise yeni bir yasal düzenleme yapılması olacak.