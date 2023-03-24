Gezi olayları sırasında 'Camide içki içildiğini görmedim' diyen müezzin Fuat Yıldırım, CHP'den aday oldu

GEZİ eylemleri sırasında Bezmialem Valide Sultan Camisi’nde bira içildiğini iddialarının ardından, caminin müezzini Fuat Yıldırım, “Ben din adamıyım, yalan söyleyemem, içki içildiğini görmedim” demişti. Bu çıkışı sonrası başka bir camide görevlendirilen ve hastalıklarla mücadele eden Yıldırım, CHP'den milletvekili adayı oldu.

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Gezi olayları sırasında iktidar kanadından gelen "Bezmialem Valide Sultan Camisi'de bira içtiler” suçlamalarını yalanlayan müezzin Fuat Yıldırım CHP’den milletvekili aday adayı oldu. O dönem caminin müezzini olan Yıldırım ise “Ben din adamıyım, yalan söyleyemem, içki içildiğini görmedim” diyerek Erdoğan’ı yalanlamıştı.

Köy camisine sürgün edildi

Yıldırım, daha sonra İstanbul Başakşehir’e bağlı Kayabaşı köyünde tayin edilmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın atamasına itiraz edip dava açmıştı ve Karaköy’deki Arap Camii’nin müezzini olarak görev yapmaya başlamıştı.

Kronik böbrek rahatsızlığı nedeniyle haftanın üç günü diyaliz tedavisi gören Yıldırım, uzun süre böbrek nakli beklemiş ve 2022 yılında nakil gerçekleşmişti.

İstanbul'dan CHP milletvekili dayı

Yıldırım’ı hastalığı döneminde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ziyaret etmişti. Kılıçdaroğlu sık sık Yıldırım’ın sağlık durumu hakkında bilgi almıştı. Yıldırım, 14 Mayıs seçimleri için CHP’den aday adaylığı başvurusunda bulundu.