Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması: Kusurumuz olabilir

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin 2018 seçimleriyle ilgili iddialarına, "Söylediklerinin tamamı yanlıştır değil yani eksiğimiz de yanlışımız da olabilir" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV Lider Masası canlı yayınında, Gazeteciler Bengü Şap Babaeker ve İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtlıyor.

Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ilgili, "Hakarete karşıyım, kim olursa olsun. Hakaret hele siyasette olmaması gereken bir şey. Ben siyasi partileri ziyaret ediyorum, adaylığım netleştikten sonra elbette Memleket Partisi'ni de ziyaret edeceğim. Bu benim bir anlamda doğal görevim. Beklentim şu, birinci turda bu seçimi alıp ikinci tura bırakmamamız gerekiyor." açıklamalarını yaptı.

"Kusurumuz da yanlışımız da olabilir"

Kılıçdaroğlu, İnce'nin 2018 seçimleriyle ilgili iddialarıyla ilgili, "Eğer siyaset bir şikayet alanıysa siyaset olmaktan çıkar. Kimin hatası, kusuru var bunlar oturulur konuşulur ama bunu bugünün Türkiye'sinde oturup konuşmanın faydası yok. Herkes elinden gelen çabayı gösterdi, kusur da olabilir eksik de olabilir. Geçmişe dönüp eleştiri üzerinden bugün bir şeyler ortaya koymayı doğru bulmuyorum. Sayın İnce'nin görüşü odur, haklı tarafları da olabilir. Söylediklerinin tamamı yanlıştır değil yani eksiğimiz de yanlışımız da olabilir" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun çağrısına İnce'den yanıt

Memleket Partisi'ni ziyareti hakkında konuşan ve İnce'ye mesaj veren Kılıçdaroğlu, "Seçim birinci turda biter. Vatandaş değişimden yana. Sayın İnce... Sonuçta bir partidir. Bütün partilere saygı duyarım. Elbette karar, takdir kendisine aittir. Ama hedefimiz birinci turda Millet İttifakı olarak kazanmak. Türkiye'yi ikinci bir seçimle yormamak" dedi.

İnce, Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuştu. İnce'yle yaptığı görüşmenin detaylarını paylaşan Işık, İnce'yle görüşmesini şu ifadelerle anlattı:

"Az önce Muharrem İnce'yle konuştum. Kılıçdaroğlu'nun kendisine yaptığı 'İlk turda bitirmemiz lazım' çağrısıyla ilgili '100 bin imzayı toplayayım önce Kemal Bey benim abimdir, genel başkanımdır. Onun sözünü dinler, memnuniyetle de görüşür, konuşurum' dedi."