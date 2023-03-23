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Halil Necipoğlu Hoca nereli asıl mesleği nedir? Halil Necipoğlu evli mi?

Halil Necipoğlu Hoca nereli asıl mesleği nedir? Halil Necipoğlu evli mi?

Ramazan ayının başlaması ile TRT 1 ekranlarının en çok sevilen yarışması Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması'nın 4. sezonu başladı. Yüreklerin ve kulakların pasının silindiği Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması'nın jürilerinden biri de Halil Necipoğlu oldu. Peki kimdir Halil Necipoğlu Hoca, aslen nereli, kaç yaşında? Halil Necipoğlu eşi kimdir?

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Mübarek Ramazan ayı 11 ayın sultanı başladı. Her Ramazan ekrana gelen TRT1'deki Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması 3. sezonu ile başladı. Bu sene yarışmanın jüri koltuğuna oturan değerli hocalardan biri de Halil Necipoğlu oldu. Peki Halil Necipoğlu Hoca kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? 

Halil Necipoğlu kimdir

53 yaşında olan ve 1968 senesinde Erzurum’da doğan Halil Necipoğlu, din görevlisi olan babasının tayini sebebiyle İstanbul’a yerleşmiştir. İlk hafızlık derslerini babasından almış olan Necipoğlu, 14 yaşındayken Kur’an-ı Kerimi ezberlemiştir. Sırasıyla Çinili Cami-i İmamı Hafız Abdullah Aldır, Süleymaniye Cami-i İmamı merhum Hafız Mehmet Çevik ve Beyazıt Cami-i İmamı merhum Hafız İsmail Biçer hoca efendilerden talim ve tecvit derslerini okumuştur.

İmam Hatip Lisesi’nden sonra İlahiyat fakültesi ön lisans programını bitirmiştir. Bu arada Üsküdar Musiki Cemiyeti’ne devam eden Necipoğlu, burada bestekâr Hafız Amir Ateş’ten istifade etmiştir. 1981 senesinde müziğe ilgi duymaya Kudsi Ergüner araştırmasıyla başlamış, Kudsi Ergüner’in bütün parçalarını dinlemiştir. Bir süre sonra onunla tanışmış ve beraber çalışmaya başlamışlardır. Dolmabahçe Sarayı Camisi’nde bir süre imamlık ve ayrıca Ramazan aylarında iftar ve sahur programları yapmıştır.

Halil Necipoğlu evli mi: 

Evli, 2 çocuk babası, TV programcısı, hafız ve bestekar Halil Necipoğlu aslen Erzurumlu’dur. 2002 senesinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yılın imamı seçilen Halil Necipoğlu bir dönem Yahudi, Ermeni ve Ortodoks kilisesi duaları da seslendirmiştir.

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