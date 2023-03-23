CHP'li Engin Özkoç'un HDP sorulunca 'dağılalım' demesi sosyal medyada gündem oldu

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylık belgeleri, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edildi. Bu sırada gazetecilerin HDP ile ilgisi sorusuna 'Dağılın' diye geçiştirilmesi dikkat çekti. O anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

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Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'den destek istediği ziyaret ve HDP'nin aday çıkarmama kararı tartışılmaya devam ediyor.

HDP polemiği 14 Mayıs seçimlerinin en çok konuşulan başlıklarından biri olması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli olan belgeler, altılı masa ortakları tarafından Yüksek Seçim Kurulu’na dün teslim edildi.

Evrak teslim edilmesi sonrası yapılan basın açıklamasında bir gazetecinin HDP ile ilgili sorusuna CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un "Dağılın" diyerek geçiştirerek cevaplamaması sosyal medyada yoğun ilgi gördü.