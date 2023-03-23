BIST 5.009
DOLAR 19,04
EURO 20,75
ALTIN 1.214,82
HABER /  POLİTİKA

CHP'li Engin Özkoç'un HDP sorulunca 'dağılalım' demesi sosyal medyada gündem oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
CHP'li Engin Özkoç'un HDP sorulunca 'dağılalım' demesi sosyal medyada gündem oldu

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylık belgeleri, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edildi. Bu sırada gazetecilerin HDP ile ilgisi sorusuna 'Dağılın' diye geçiştirilmesi dikkat çekti. O anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Abone ol

Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'den destek istediği ziyaret ve HDP'nin aday çıkarmama kararı tartışılmaya devam ediyor.

HDP polemiği 14 Mayıs seçimlerinin en çok konuşulan başlıklarından biri olması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli olan belgeler, altılı masa ortakları tarafından Yüksek Seçim Kurulu’na dün teslim edildi.

Evrak teslim edilmesi sonrası yapılan basın açıklamasında bir gazetecinin HDP ile ilgili sorusuna CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un "Dağılın" diyerek geçiştirerek cevaplamaması sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ümraniye'de herkes canlı görmek için geldi Togg'u görenler hayran kaldı
Foto Galeri Ümraniye'de herkes canlı görmek için geldi Togg'u görenler hayran kaldı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Adayı Yakup Türkal isyan etti! Twitter'dan video paylaştı: "Yok sayılmayı esefle kınıyorum"
Cumhurbaşkanı Adayı Yakup Türkal isyan etti! Twitter'dan video paylaştı: "Yok sayılmayı esefle kınıyorum"
Akşamdan başlayacak yarın geceye kadar! Meteoroloji, 8 ili kuvvetli yağışa karşı uyardı
Akşamdan başlayacak yarın geceye kadar! Meteoroloji, 8 ili kuvvetli yağışa karşı uyardı
Vitir namazı nasıl kılınır tablolu detaylı anlatım Diyanet sayfası
Vitir namazı nasıl kılınır tablolu detaylı anlatım Diyanet sayfası
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı açıklandı
Adım Farah 4.bölüm youtube izle! FOX TV Adım Farah yeni bölüm tek parça izle
Adım Farah 4.bölüm youtube izle! FOX TV Adım Farah yeni bölüm tek parça izle
O müdürün hapsi istendi, başörtüsü nedeniyle depremzede öğrenciyi okula kaydetmediği iddia edilmişti
O müdürün hapsi istendi, başörtüsü nedeniyle depremzede öğrenciyi okula kaydetmediği iddia edilmişti
Emeklinin 2023 bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Uzman isimden çarpıcı tahmin
Emeklinin 2023 bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Uzman isimden çarpıcı tahmin
Halil Necipoğlu kimdir kaç yaşında aslen nereli Halil Necipoğlu eşi kimdir?
Halil Necipoğlu kimdir kaç yaşında aslen nereli Halil Necipoğlu eşi kimdir?
Sahur vakti cep telefonuna baktı hayatının şokunu yaşadı 3 dakika sürdü
Sahur vakti cep telefonuna baktı hayatının şokunu yaşadı 3 dakika sürdü
Osman Eğim ne iş yapıyor asıl mesleği nedir? Osman Eğin kaç yaşında
Osman Eğim ne iş yapıyor asıl mesleği nedir? Osman Eğin kaç yaşında
Sağlık Bakanlığı 2023 31.600 personel alımı ve 10.900 sürekli işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?
Sağlık Bakanlığı 2023 31.600 personel alımı ve 10.900 sürekli işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?
Şoför ‘ev eşyası var’ dedi Jandarma kamyon kasasını açınca ortaya çıktı
Şoför ‘ev eşyası var’ dedi Jandarma kamyon kasasını açınca ortaya çıktı