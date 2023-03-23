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Vitir namazı nasıl kılınır tablolu detaylı anlatım Diyanet sayfası

Vitir namazı nasıl kılınır tablolu detaylı anlatım Diyanet sayfası

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vitir namazı da yeniden merak konusu oldu. Hanefi mezhebine göre üç rekâtlı vacip bir namaz olan bitir namazı teravih namazlarının ardından kılınır. Teravih namazına giden her vatandaşın kılması gerekir. Vitir namazı 3 rekat olarak kılınır. Ayrıca vitir namazı sabah namazının vakti girinceye kadar herhangi bir zamanda da kılınır?

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Ramazan ayının gelmesi ile birlikte teravih namazları da cemaat halinde kılınmaya başladı. Birçok vatandaş ise teravih namazının ardından kılınan vitir namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır sorularına yanıt arıyor. Teravih namazının ardından kılınan vitir namazı hanefi mezhebine göre 3 rekat olarak kılınır. Teravih namazının hemen ardından kılınacağı gibi sabah ezanı vakti girmeden de kılınabilir. Vaktinde kılınamayan vitir namazının daha sonra kaza edilmesi ise vaciptir. Sizler için vitir namazı nasıl kılınır tablolu anlatım ile derledik...

Vitir namazı kılmak isteyen müslümanlar "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü üç rekatlık vacip vitir namazımı kılmaya şeklinde niyet edilebilir

Vitir namazı nasıl kılınır?

Vitir namazı, yatsı namazından sonra kılınan, Hanefîlere göre üç rekâtlı vacip bir namazdır. Vitir namazının her rekâtında Fâtiha ve ardından bir sûre ya da birkaç âyet okunur. İkinci rekâtın sonunda oturularak sadece tahiyyât duası okunur.

Vitir namazının her rekâtında Fâtiha ve ardından bir sûre ya da birkaç âyet okunur. İkinci rekâtın sonunda oturularak sadece tahiyyât duası okunur.

Üçüncü rekâtta kıraat tamamlandıktan (Fâtiha ve ardından bir sûre ya da birkaç âyet okunduktan) sonra eller kulaklara kadar kaldırılarak tekbir alınır ve kunut duaları okunur.

Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), “Vitir namazını yatsı namazı ile tan yerinin ağarması arasında kılın” (Ebû Dâvûd, Vitir, 1; Tirmizî, Salât, 220; İbnü’l-Hümam, Feth, I, 426) buyurmuştur. Uyanabilecek olan kimsenin vitir namazını gecenin sonunda, yani imsak vaktinden bir müddet önce kılması daha faziletlidir (Müslim, Salâtü’l-müsafirîn 162; Tirmizî, Salât, 222).

Ancak uyanamayacağına dair endişe taşıyan kimsenin, vitir namazını uyumadan önce kılması uygun olur. Vaktinde kılınamayan vitir namazının daha sonra kaza edilmesi vaciptir (İbnü’l-Hümâm, Feth, I, 426).
Diğer mezheplere göre ise vitir namazı kılmak sünnettir 

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