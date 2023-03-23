Sağlık Bakanlığı 2023 31.600 personel alımı ve 10.900 sürekli işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı 2023 31.600 personel alımı ve 10 bin 900 sürekli işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? sorusunun cevabı Bakan Fahrettin Koca'nın Sağlık Bakanlığı 2023 personel ve sürekli işçi alımı ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından merak konusu oldu. Gözler 2023 yılında 42 bin 500 kişilik personel ve sürekli işçi alımı yapmaya hazırlanan Sağlık Bakanlığına çevrildi. 2023 Sağlık Bakanlığı personel ve işçi alımına ilişkin detaylar, başvuru tarihleri ile adaylarda aranan şartlar haberimizde...

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Yaşanan bu son dakika gelişmelerinin ardından binlerce aday Sağlık Bakanlığı 2023 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı 2023 personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 2023 kadro dağılımı nasıl? gibi soruların yanıtlarını internette araştırmaya başladı. Peki Sağlık Bakanlığı 31.600 personel alımı ve Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 sürekli işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı personel alımında aranan şartlar neler? İşte 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin derlediğimiz bilgiler ve detaylar haberimizde...

Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 sürekli işçi alımı yapıyor

4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 10 bin 900 sürekli işçi alımı yapılacak. Sağlık Bakanlığının 10 bin 900 sürekli işçinin alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı 2023 sürekli işçi alımı kadro dağılımı

4 bin 958 temizlik görevlisi, 3 bin 386 güvenlik görevlisi (silahsız), 747 klinik destek elemanı (hastane), 520 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 279 elektrikçi, 195 inşaat boyacısı, 130 marangoz, 277 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 258 bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elamanı ile 150 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı istihdam edilecek.

Sağlık Bakanlığı 2023 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu için adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden 22-27 Mart'ta gerçekleştirecek.

Bakanlığın ihtiyaç duyduğu hizmet türü ve mesleklerdeki alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecek. Bu nedenle başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.

Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre İŞKUR tarafından alınacak. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapacak.

Adaylar başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgilere İŞKUR'un internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

Sağlık Bakanlığı 2023 personel alımı başvuruları başladı mı?

Sağlık Bakanlığı personel alımının ikincisine ilişkin detaylar merak konusu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamada "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Binlerce adayın beklediği müjdeli haber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir. Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR’a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye gönderilmiştir. 42.500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı 2023 personel alımı KPSS tercihleri ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 31.600 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları henüz belli olmadı. Yakın zamanda duyuru yapılması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı 2023 başvuru şartları

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum ve

Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak. (Yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.)

2. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (22/03/1983 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

4. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.

5. Görevini devamlı yapmasına engel akıl hastalığı bulunmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

6. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

7. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.

8. Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.