Emekli maaşlarına zam bu hafta Meclis'e geliyor! AK Parti'den son dakika açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olmasına karar verdik" açıklaması sonrası AK Parti harekete geçti. AK Parti, emekliye zam yasa değişikliği için son dakika açıklama yaptı.

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Emekliye zam düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'e geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açıkladığı en düşük Emekli maaşının 7500 liraya çıkarılmasına ilişkin düzenleme için harekete geçildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Biz AK Parti grubu olarak en düşük emekli maaşının 7500 liraya çıkarılmasına ilişkin ön çalışma yapıyoruz, önümüzdeki hafta yasalaştırılmasını ümit ediyoruz" ifadesini kullandı.

Akbaşoğlu "Geçici işçilerle ilgili düzenlemede sona gelindiğini, kalıcı işçi olarak çalışmaları için genel kurulda görüşmeyi planlıyoruz" dedi.