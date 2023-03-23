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Medvedev 'ülkemizi paramparça ederlerdi' dedi gerçeği açıkladı

Medvedev 'ülkemizi paramparça ederlerdi' dedi gerçeği açıkladı

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Moskova stratejik nükleer kuvvetler alanında üstünlüğe sahip olmasaydı Batı'nın Rusya'yı kesinlikle paramparça edeceğini söyledi.

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Sputnik de dahil Rusya'nın önde gelen medya kuruluşlarına röportaj veren Medvedev, "Tanrı'ya şükür, stratejik nükleer kuvvetler alanında eşitiz, hatta üstünlüğe sahibiz. Aksi halde bizi parçalara ayırırlardı. Aslında bu, ülkemizin varlığı için (İHA'lardan) daha önemli. Nükleer alandaki üstünlük, Rusya'yı koruyan bir bel kemiği" dedi.

Ukrayna'nın NATO'ya üye olması halinde Kiev rejiminin nükleer silah geliştirmeyi planlandığını ve Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in 2021 sonunda bu planlardan bahsettiğini anımsatan Medvedev, Rusya'nın düşman bloğunda yer alan bir komşuya sahip olacağını kaydetti.
NATO'ya katıldıktan sonra Ukrayna'nın NATO şemsiyesi altında Rusya'ya karşı geniş kapsamlı harekat başlatacağını belirten Medvedev, özellikle Kiev'in Kırım'ı Rus toprağı olarak görmediği koşullarda Rusya'nın bunu kabul edemeyeceğini vurguladı.

Batı'nın Ukrayna'ya silah pompalamasını eleştiren Medvedev, "Ukrayna'ya her gün yapılan yabancı silah sevkiyatı, en nihayetinde bizleri nükleer kıyamete daha da yaklaştırıyor" uyarısında bulundu.

'Almanya UCM'nin Putin'le ilgili kararını uygularsa, savaş ilan etmiş olur'

Medvedev, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tutuklanması yönündeki kararının devasa bir negatif potansiyele sahip olduğunu söyledi. Medvedev, Almanya'nın UMC'nin kararını uygulama kararı alması halinde, bunun savaş ilanıyla aynı anlama geleceğinin altını çizdi.

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