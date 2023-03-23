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Avcılar'da cips tartışması korkunç bitti! Tam bir vahşet defalarca...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Avcılar'da cips tartışması korkunç bitti! Tam bir vahşet defalarca...

AVCILAR'dan son gelen haber kan dondurdu. Ambarlı Sahili'nde cips nedeniyle çıkan tartışmada 3 şüpheli İsrafil Ozan Alkaşi'yi otomobille ezerek öldürdü. 

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Edinilen bilgiye göre, sahilde yürüyen İsrafil Ozan Alkaşi'nin otomobilde oturarak alkol alan Abdülkadir A., Ferhat A., ve Necat S.’den cip istemesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Abdülkadir A. otomobille İsrafil Ozan Alkaşi'yi ezdi. Sürücü birkaç kez Alkaşi’nin üzerinden geçtikten sonra hızla uzaklaştı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Alkaşi’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından şüpheli Abdülkadir A, Ferhat A, ve Necat S’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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