2023 Cumhurbaşkanı Adayı Yakup Türkal kimdir? Mesleği ne, bakın hangi şirketi kurmuş!

2023 Cumhurbaşkanı Adayı Yakup Türkal kimdir? sorusunun cevabı Yüksek Seçim Kurulu'nun 14 Mayıs 2023'te yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacak isimleri açıklamasının ardından seçmen tarafından araştırılmaya başlandı. Peki 2023 seçimlerine bağımsız olarak Cumhurbaşkanlığına adaylığına koyan Yakup Türkal kimdir? Yakup Türkal kaç yaşında, mesleği ne? 2003 yılında hangi şirketi kurdu? İşte 2023 Cumhurbaşkanı Adayı Yakup Türkal ile ilgili öne çıkan bilgiler haberimizde...

Abone ol

Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimlerinin 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılması kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararın ardından seçim takvimi işlemeye başlarken 2023 Cumhurbaşkanı adayları da belli oldu.

YSK tarafından yapılan açıklamada başvuru yapan 11 adayın seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterilebilmesine karar verildiği duyuruldu. Bu isimlerin arasında yer alan ve Cumhurbaşkanlığı için adaylığını duyuran Yakup Türkal dikkat çekti. 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek olan seçmen Cumhurbaşkanı adayı Yakup Türkal ile ilgili bilgileri internette araştırmaya başladı. Peki Yakup Türkal kimdir? Yakup Türkal'ın mesleği ne ve kurduğu şirket hangisi? İşte Yakup Türkal hakkında derlediğimiz bilgiler haberimizde...

2023 Cumhurbaşkanı Adayı Yakup Türkal kimdir?

Seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek istenen ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından başvuruları kabul edilen 11 isim için 100 bin imza toplama sürecinin ilk günü tamamlandı. İsimler arasında yer alan Yakup Türkal ismi dikkat çekti. Yakup Türkal'ın kendi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Türkal, 1976 yılında Kırşehir'de doğmuş. İlk ve ortaöğrenimimi Kırşehir'de tamamladıktan sonra, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur.

1997 yılında eşi Alev hanımla taşından Yakup Türkal, bir yıl sonra 1998 tarihinde dünyaevine girmiştir. 1999 yılında ilk çocuğu Tuba'yı, 2005 yılında ortanca çocukları Büşra'yı kucaklarına alan çiftin 2010 yılında ise oğulları Yusuf dünyaya gelmiştir.

Mesleği ne, bakın hangi şirketi kurmuş!

İlk iş hayatına lise bittikten sonra aile şirketinde başladığını ifade eden 2023 Cumhurbaşkanı Adayı Yakup Türkal, 2000 yılı itibariyle şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlenmiştir. Aradan geçen 3 yılın ardından 2003 yılında Türkal Şirketler Grubunu kurmuştır. Türkal bilgileri paylaşırken şirketlerin halen faaliyette olduğunu ve Tarım, Botanik, Enerji, Lojistik, Madencilik ve Sağlık sektöründe ülkemize katma değer ve istihdam sağlamaya devam ettiğini vurguladı.

Türkiye'nin her bölgesinde faaliyet gösteren şirketler sayesinde Anadolu'yu karış karış gezdiğini ifade eden Türkal, "Bu gezilerim sırasında memleket insanının derdini, sorununu dinledim ve büyük deneyimler edindim. İş yaşamım boyunca dünyanın birçok ülkesine ve şehrine ziyaretlerim oldu. Bu ziyaretler farklı kültürleri, farklı toplumları tanımama vesile olurken, vizyonumu ve ufkumu genişletti" ifadelerini kullandı.

Yakup Türkal'dan seçim mesajı

İnternet sitesinde kendi ile bilgileri paylaşan 2023 Cumhurbaşkanı Adayı Yakup Türkal, seçim mesajı da vermeyi ihmal etmedi. Seçmene seslenen Türkal, "Hiçbir siyasi organizasyona kaydım olmamakla birlikte, memleketin her sorununu kendi sorunum olarak görüyorum. Bugün Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı olarak bağımsızca, ülkemizin her ferdinin hak ettiği adil, huzurlu, mutlu bir yaşam için kolları sıvadım. Önümüzdeki seçimlerde sizlerin de teveccühü ile toplumumuzun her kesimini gelecek mutlu, güzel günlere taşımak için var gücümle çalışacağım" dedi.