TFF açıkladı! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi

Spor Toto Süper Lig'de 27-33.hafta programları açıklandı. Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi, 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacak.Abone ol
TFF'den yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'de 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33. hafta müsabakalarına ilişkin programlar açıklanmıştır. Ramazan ayı dolayısıyla akşam maç saatleri iftar saatlerine göre düzenlenmiş ve 20.30 olarak belirlenmiştir. 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 1. Maçlarındaki eşleşmelere göre, ligin 32 ve 33. hafta müsabakalarında değişiklik yapılabilecektir." denildi.
Buna göre Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 2 Nisan Pazar günü saat 20:30'da oynanacak.
Beşiktaş-Galatasaray derbisi ise 30 Nisan Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.
Spor Toto Süper Lig’de 27 - 33. hafta programı şöyle:
27. hafta
1 Nisan Cumartesi
16.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü
16.00 Trabzonspor - Kayserispor
20.30 Galatasaray - Adana Demirspor
2 Nisan Pazar
13.30 Ümraniyespor - Konyaspor
16.00 Giresunspor - Corendon Alanyaspor
20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş
3 Nisan Pazartesi
20.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük
28. hafta
7 Nisan Cuma
20.30 Konyaspor - Antalyaspor
8 Nisan Cumartesi
16.00 MKE Ankaragücü - İstanbulspor
20.30 Kasımapaşa - Trabzonspor
9 Nisan Pazar
16.00 Kayserispor - Ümraniyespor
16.00 Sivasspor - Medipol Başakşehir
20.30 Beşiktaş - Giresunspor
10 Nisan Pazartesi
20.30 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe
29. hafta
14 Nisan Cuma
20.30 Antalyaspor - Corendon Alanyaspor
20.30 Galatasaray - Kayserispor
15 Nisan Cumartesi
16.00 İstanbulspor - Medipol Başakşehir
16.00 Adan Demirspor - Kasımpaşa
20.30 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü
16 Nisan Pazar
16.00 Giresunspor - Sivasspor
20.30 Trabzonspor - Beşiktaş
30. hafta
18 Nisan Salı
20.30 Fatih Karagümrük - Ümraniyespor
20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray
19 Nisan Çarşamba
17.00 İstanbulspor - Antalyaspor
17.00 Kayserispor - Kasımpaşa
20.30 Konyaspor - Adana Demirspor
20.30 Medipol Başakeşhir - Fenerbahçe
20 Nisan Perşembe
17.00 MKE Ankaragücü - Giresunspor
20.30 Sivasspor - Trabzonspor
31. hafta
22 Nisan Cumartesi
19.00 Ümraniyespor - Beşiktaş
23 Nisan Pazar
13.30 Kasımpaşa - Konyaspor
16.00 Adana Demirspor - Kayserispor
19.00 Galatasaray - Fatih Karagümrük
24 Nisan Pazartesi
17.00 Giresunspor - Medipol Başakşehir
20.00 Antalyaspor - Sivasspor
20.00 Fenerbahçe - İstanbulspor
32. hafta
28 Nisan Cuma
20.00 Corendon Alanyaspor - Ümraniyespor
29 Nisan Cumartesi
16.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor
16.00 Konyaspor - Trabzonspor
19.00 Sivasspor - Fenerbahçe
30 Nisan Pazar
16.00 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa
19.00 Beşiktaş - Galatasaray
1 Mayıs Pazartesi
20.00 İstanbulspor - Giresunspor
33. hafta
6 Mayıs Cumartesi
16.00 Adana Demirspor - Corendon Alanyaspor
19.00 Antalyaspor - Beşiktaş
7 Mayıs Pazar
13.30 Ümraniyespor - Sivasspor
16.00 Konyaspor - Kayserispor
19.00 Giresunspor - Fenerbahçe
8 Mayıs Pazartesi
20.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü
20.00 Galatasaray - Medipol Başakşehir