TFF açıkladı! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi

Spor Toto Süper Lig'de 27-33.hafta programları açıklandı. Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi, 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacak.

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TFF'den yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'de 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33. hafta müsabakalarına ilişkin programlar açıklanmıştır. Ramazan ayı dolayısıyla akşam maç saatleri iftar saatlerine göre düzenlenmiş ve 20.30 olarak belirlenmiştir. 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 1. Maçlarındaki eşleşmelere göre, ligin 32 ve 33. hafta müsabakalarında değişiklik yapılabilecektir." denildi.

Buna göre Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 2 Nisan Pazar günü saat 20:30'da oynanacak.

Beşiktaş-Galatasaray derbisi ise 30 Nisan Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.

Spor Toto Süper Lig’de 27 - 33. hafta programı şöyle:

27. hafta

1 Nisan Cumartesi

16.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü

16.00 Trabzonspor - Kayserispor

20.30 Galatasaray - Adana Demirspor

2 Nisan Pazar

13.30 Ümraniyespor - Konyaspor

16.00 Giresunspor - Corendon Alanyaspor

20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş

3 Nisan Pazartesi

20.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük

28. hafta

7 Nisan Cuma

20.30 Konyaspor - Antalyaspor

8 Nisan Cumartesi

16.00 MKE Ankaragücü - İstanbulspor

20.30 Kasımapaşa - Trabzonspor

9 Nisan Pazar

16.00 Kayserispor - Ümraniyespor

16.00 Sivasspor - Medipol Başakşehir

20.30 Beşiktaş - Giresunspor

10 Nisan Pazartesi

20.30 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe

29. hafta

14 Nisan Cuma

20.30 Antalyaspor - Corendon Alanyaspor

20.30 Galatasaray - Kayserispor

15 Nisan Cumartesi

16.00 İstanbulspor - Medipol Başakşehir

16.00 Adan Demirspor - Kasımpaşa

20.30 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü

16 Nisan Pazar

16.00 Giresunspor - Sivasspor

20.30 Trabzonspor - Beşiktaş

30. hafta

18 Nisan Salı

20.30 Fatih Karagümrük - Ümraniyespor

20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray

19 Nisan Çarşamba

17.00 İstanbulspor - Antalyaspor

17.00 Kayserispor - Kasımpaşa

20.30 Konyaspor - Adana Demirspor

20.30 Medipol Başakeşhir - Fenerbahçe

20 Nisan Perşembe

17.00 MKE Ankaragücü - Giresunspor

20.30 Sivasspor - Trabzonspor

31. hafta

22 Nisan Cumartesi

19.00 Ümraniyespor - Beşiktaş

23 Nisan Pazar

13.30 Kasımpaşa - Konyaspor

16.00 Adana Demirspor - Kayserispor

19.00 Galatasaray - Fatih Karagümrük

24 Nisan Pazartesi

17.00 Giresunspor - Medipol Başakşehir

20.00 Antalyaspor - Sivasspor

20.00 Fenerbahçe - İstanbulspor

32. hafta

28 Nisan Cuma

20.00 Corendon Alanyaspor - Ümraniyespor

29 Nisan Cumartesi

16.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor

16.00 Konyaspor - Trabzonspor

19.00 Sivasspor - Fenerbahçe

30 Nisan Pazar

16.00 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa

19.00 Beşiktaş - Galatasaray

1 Mayıs Pazartesi

20.00 İstanbulspor - Giresunspor

33. hafta

6 Mayıs Cumartesi

16.00 Adana Demirspor - Corendon Alanyaspor

19.00 Antalyaspor - Beşiktaş

7 Mayıs Pazar

13.30 Ümraniyespor - Sivasspor

16.00 Konyaspor - Kayserispor

19.00 Giresunspor - Fenerbahçe

8 Mayıs Pazartesi

20.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü

20.00 Galatasaray - Medipol Başakşehir