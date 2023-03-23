Tutuklanacağını söylemişti! Donald Trump fotoğrafları ABD'yi karıştırdı
Eski ABD Başkan Donald Trump hakkındaki iddianamenin bu hafta kabul edilmesi bekleniyor. Tutuklanacağını söylemesinden sonra destekçileri sokağa dökülen Trump ile ilgili karar henüz açıklanmadan, ABD'deki gerilimi arttıracak bir gelişme yaşandı. Yapay zeka ile oluşturulan sahte fotoğraflarla Trump tutuklanmış ve polislerden kaçarken gösterildi.
Eski ABD Başkan Donald Trump, 2016 seçim kampanyası sırasında, daha önce ilişki yaşadığı eski porno yıldızı Stormy Daniels'a kampanya kaynaklarından usulsüz şekilde sus payı vermekle suçlanıyor.
Trump hakkındaki iddianameye onay verilirse, eski başkan gelecek hafta New York'taki adliye binasına getirilecek. Trump, geçen hafta sosyal medya hesabından "salı günü tutuklanacağım" demişti ama karar açıklanmadı.
Destekçileri sokağa çıkan Trump'ın mahkeme süreci devam ederken yapay zeka kullanılarak oluşturulmuş fotoğraflar sosyal medyada yayınlandı.
Sahte fotoğraflarda Trump tutuklanmaya direnip ve polisten kaçmaya çalışıyor.