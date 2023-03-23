BIST 5.000
DOLAR 19,04
EURO 20,75
ALTIN 1.211,30
HABER /  RAMAZAN

Ramazan bu yıl 29 gün sürecek! İstanbul'da ilk iftar kaçta? 2023 kaç saat oruç tutacağız

Ramazan bu yıl 29 gün sürecek! İstanbul'da ilk iftar kaçta? 2023 kaç saat oruç tutacağız

Heyecanla beklenen 11 ayın sultanı Ramazan başladı. Oruç tutanların ilk iftar telaşı da sürüyor. İstanbul'da iftar saat kaçta, ilk iftar ne zaman araştırmaları yapılmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün sürecek.

Abone ol

2023 Yılı Ramazan ayında tüm illerin ortalaması ele alındığında yaklaşık 15 saate yakın oruç tutacağız. İstanbul'da ilk iftar 23 Mart Perşembe akşamı 19.25'te yapılacak.

Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele okunması ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, 17 Nisan'da idrak edilecek.

2023 ramazan bayramı takvimi

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Din İşleri Yüksek Kurulunca fitre miktarı 70 lira olarak belirlendi.

Hilal, 23 Mart sabahı görülecek

Ramazanın bazen 29, bazen de 30 gün sürmesinin ayın dünya etrafında dönme süresiyle ilgili olduğuna işaret eden Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, "Bu ramazan da 29 gün sürecek. Greenwich saatiyle hilalin 23 Mart sabahında görüleceği öngörülüyor." bilgisini verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
2023 Cumhurbaşkanı Adayı Yakup Türkal kimdir? Mesleği ne, bakın hangi şirketi kurmuş!
2023 Cumhurbaşkanı Adayı Yakup Türkal kimdir? Mesleği ne, bakın hangi şirketi kurmuş!
TFF açıkladı! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi
TFF açıkladı! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi
Medvedev 'ülkemizi paramparça ederlerdi' dedi gerçeği açıkladı
Medvedev 'ülkemizi paramparça ederlerdi' dedi gerçeği açıkladı
Avcılar'da cips tartışması korkunç bitti! Tam bir vahşet defalarca...
Avcılar'da cips tartışması korkunç bitti! Tam bir vahşet defalarca...
Abdülhamid'in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti
Abdülhamid'in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti
Osman Eğim kimdir kaç yaşında Osman Eğin Hoca aslen nereli?
Osman Eğim kimdir kaç yaşında Osman Eğin Hoca aslen nereli?
Hayvanat bahçesinden kaçan zebra şehre indi
Hayvanat bahçesinden kaçan zebra şehre indi
Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı! Piyasalara sürpriz yok
Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı! Piyasalara sürpriz yok
7 bin 500 lira müjdesini duyan emeklinin hevesi kursağında kaldı! O emeklilere zam yok...
7 bin 500 lira müjdesini duyan emeklinin hevesi kursağında kaldı! O emeklilere zam yok...
Diş fırçalamak orucu bozar mı macun kullanmak mekruh mu Diyanet fetvası
Diş fırçalamak orucu bozar mı macun kullanmak mekruh mu Diyanet fetvası
Ankaragücü'nde yeni dönem! O isimle anlaşma sağlandı
Ankaragücü'nde yeni dönem! O isimle anlaşma sağlandı
BBP lideri Mustafa Destici'den HÜDA PAR çıkışı: Vaatlerini doğru bulmuyoruz
BBP lideri Mustafa Destici'den HÜDA PAR çıkışı: Vaatlerini doğru bulmuyoruz