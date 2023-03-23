Ramazan bu yıl 29 gün sürecek! İstanbul'da ilk iftar kaçta? 2023 kaç saat oruç tutacağız
Heyecanla beklenen 11 ayın sultanı Ramazan başladı. Oruç tutanların ilk iftar telaşı da sürüyor. İstanbul'da iftar saat kaçta, ilk iftar ne zaman araştırmaları yapılmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün sürecek.Abone ol
2023 Yılı Ramazan ayında tüm illerin ortalaması ele alındığında yaklaşık 15 saate yakın oruç tutacağız. İstanbul'da ilk iftar 23 Mart Perşembe akşamı 19.25'te yapılacak.
Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele okunması ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, 17 Nisan'da idrak edilecek.
2023 ramazan bayramı takvimi
Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar
Din İşleri Yüksek Kurulunca fitre miktarı 70 lira olarak belirlendi.
Hilal, 23 Mart sabahı görülecek
Ramazanın bazen 29, bazen de 30 gün sürmesinin ayın dünya etrafında dönme süresiyle ilgili olduğuna işaret eden Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, "Bu ramazan da 29 gün sürecek. Greenwich saatiyle hilalin 23 Mart sabahında görüleceği öngörülüyor." bilgisini verdi.